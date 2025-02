Ben Affleck e Jennifer Lopez sono ufficialmente divorziati, la figlia di lui rompe i rapporti con l'attrice

'Usata come una pedina', Violet Affleck avrebbe interrotto i rapporti con la Lopez, con cui sembrava andare d'amore e d'accordo.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono ufficialmente single. Il loro divorzio è stato ufficializzato, ma ha mietuto vittime deteriorando il rapporto dell'attrice e cantante con la figlia di Affleck, Violet.

Come rivela People, il divorzio è stato finalizzato il 21 febbraio ponendo fine al ritorno di fiamma che sembrava una favola e che ha fatto riunire le due star nel 2021, per poi convolare a nozze in Georgia davanti alla famiglia e agli amici il 20 agosto 2022.

Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio esattamente due anni dopo la cerimonia in Georgia, indicando il 26 aprile 2024 come data di separazione della coppia e citando differenze inconciliabili come motivo della rottura. Ha presentato istanza alla Corte Superiore della contea di Los Angeles senza un avvocato, richiedendo l'assenza di sostegno coniugale per entrambe le parti e la suddivisione delle spese legali. Inoltre, Lopez ha anche chiesto che venisse ripristinato il suo nome precedente, Jennifer Lynn Lopez.

Ben Affleck con l'ex moglie Jennifer Garner

Le conseguenze del divorzio

Un mese dopo la separazione di Affleck da Jennifer Lopez, anche la figlia maggiore dell'attore, Violet, 19 anni, avrebbe interrotto i rapporti con la diva.

Secondo fonti vicine alla coppia, come riporta Yahoo Entertainment, in un primo tempo Violet Affleck aveva mantenuto una stretta relazione con l'ex matrigna. Aveva perfino indossato il vestito della Lopez di San Valentino 2023 e aveva ricevuto una visita della sorella della cantante, Lynda Lopez, a Yale. A novembre, alcuni insider avevano riferito al Daily Mail che Violet "ha ancora un forte attaccamento a JLo e alla sua famiglia", il che, secondo quanto riferito, aveva creato confusione coi suoi genitori. Ma oggi la situazione sarebbe cambiata.

Jennifer Lopez a passeggio con la figlia di Ben Affleck, Violet

Una nuova fonte avrebbe riferito al Daily Mail che Violet si sarebbe sentita trattata come una pedina nella causa di divorzio, soffrendo molto la situazione. "Jennifer Garner ha supportato l'avvicinamento di sua figlia alla cantante perché mette sempre i suoi figli al primo posto", ha detto la fonte. "Ma mentre il divorzio si avvicinava, il fatto che Violet uscisse con JLo e indossasse i suoi vestiti era strano per la famiglia. Ma Jen ha lasciato correre perché vuole che Violet sia felice e rispetta il fatto che, da adulta, possa scegliere con chi trascorrere il suo tempo, anche se non è necessariamente d'accordo".

Ora, però, secondo quanto riferito, la rottura tra le due si sarebbe consumata. "Col tempo Violet ha iniziato a vedere quanto suo padre fosse turbato dal fatto che la loro separazione fosse al centro di tutto. Ben non ha mai detto una parola su JLo. Violet è molto intelligente e alla fine sarà sempre sua figlia di papà. Questo è il motivo per cui non la vediamo più nelle uscite pubbliche con JLo".