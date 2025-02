Jennifer Lopez nel MCU: ecco chi interpreterà l'icona latina

Jennifer Lopez annovera nel suo curriculum diversi ruoli sullo schermo, dalle commedie romantiche ai film d'azione, ma il Marvel Cinematic Universe potrebbe essere una svolta per la cantante e attrice?

Jennifer Lopez potrebbe presto entrare a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel. Secondo una recente indiscrezione condivisa da una fonte attendibile, la star sarebbe in trattative per un ruolo di grande rilievo all'interno del franchise.

Jennifer Lopez nel MCU per un ruolo "importante"

L'attrice e cantante ha costruito una carriera di successo tra cinema e musica, distinguendosi sia nei blockbuster d'azione che nelle commedie romantiche. Ora, secondo il noto insider @MyTimeToShineH, la Lopez sarebbe considerata per un'importante parte in un futuro film Marvel, anche se i dettagli sul personaggio restano avvolti nel mistero.

Uno scatto con Jennifer Lopez

Se confermata, la sua presenza si aggiungerebbe a quella di altre star che recentemente hanno fatto il loro ingresso nell'MCU, come Charlize Theron, Harry Styles e Brett Goldstein, spesso introdotti attraverso scene post-credit ancora irrisolte.

Alcuni fan ipotizzano che Jennifer Lopez possa interpretare una mutante nell'atteso reboot degli X-Men, mentre altri credono che il suo profilo la renda perfetta addirittura per un'antagonista di peso nei prossimi Avengers.

Lopez non ha mai veramente espresso un'opinione sulla Marvel, ma una volta ha dichiarato, in merito a questa eventualità: "Innanzitutto, è difficile fare un film, punto. Preferirei si prendesse spunto da un fumetto Marvel o qualche folle franchise, ma i film più piccoli sull'umanità, le persone, la vita e le lotte, sono difficili, a meno che non li faccia seriamente o ci sia un budget basso".

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma l'idea di vedere J.Lo in un cinecomic Marvel è già sufficiente a scatenare la curiosità del pubblico. Chi potrebbe interpretare secondo voi?