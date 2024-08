Ben Affleck interpreterà il wrestler Hulk Hogan in un nuovo film

Ben Affleck interpreterà Hulk Hogan in un nuovo film basato sulla famosa causa intentata dall'Hall of Famer della WWE contro l'ormai cancellato sito web Gawker.

Secondo PWInsider, una sceneggiatura intitolata Killing Gawker ha preso piede e ha suscitato l'interesse di grandi nomi di Hollywood. Secondo quanto riportato, la sceneggiatura dovrebbe essere trasformata in un lungometraggio dalla casa di produzione Artist Equity di Matt Damon e Ben Affleck e la produzione è prevista per il gennaio 2025.

Anche se il progetto non è ancora ufficialmente avviato, si dice che, se dovesse andare avanti, Affleck interpreterà Hogan mentre Damon sarà il co-protagonista di Peter Thiel, l'ex amministratore delegato di Paypal che ha segretamente finanziato la causa dell'ex wrestler professionista contro Gawker.

Killing Gawker è scritto da Charles Randolph, lo sceneggiatore che nel 2016 ha vinto l'Oscar per aver co-sceneggiato The Big Short con Adam McKay. La sceneggiatura è basata sul libro di Ryan Holiday del 2018 Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue. Il libro racconta la storia reale della battaglia legale tra Hogan e Gawker, scaturita dalla pubblicazione di un video hard che ritraeva la baffuta superstar del wrestling.

Hulk Hogan e la causa a Gawker

Nel 2012, il sito web Gawker ha pubblicato frammenti di un video hard registrato nel 2007 che coinvolgeva Hogan e Heather Clem, la moglie separata del conduttore radiofonico Bubba the Love Sponge. Hogan li ha citati in giudizio e nel 2016 ha vinto la causa, ottenendo un risarcimento di 115 milioni di dollari e facendo chiudere infine il sito web. La causa è stata finanziata in parte dal miliardario Peter Thiel, che aveva avuto problemi con Gawker dopo che il sito aveva pubblicato storie negative su di lui.

A un certo punto, Chris Hemsworth avrebbe dovuto interpretare Hulk Hogan in un biopic di Netflix diretto dal regista di Joker Todd Phillips. Il progetto si è arenato e nel 2023 Hogan ha rivelato che il film non stava più andando avanti su Netflix. Hogan ha dichiarato di aver scelto di andare avanti e di sviluppare il film altrove dopo un "intoppo" a Netflix, e Hemsworth ha dichiarato all'inizio di quest'anno che sarebbe ancora pronto a interpretare il ruolo se mai venisse dato il via libera.