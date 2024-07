"Ben Affleck sta attraversando un periodo difficile": la conferma dell'amico Kevin Smith

Kevin Smith ha ammesso che l'amico e collega Ben Affleck sta vivendo un periodo complicato della propria vita. Il regista ha partecipato al San Diego Comic-Con degli ultimi giorni e ha accennato brevemente ai problemi che Affleck sta vivendo nella vita privata.

Le due star di Hollywood sono molto amici da parecchi anni, tanto che il protagonista di Batman vs Superman ha recitato in un film cult diretto da Smith agli inizi della sua carriera, Generazione X. Dalla collaborazione è nata una profonda amicizia.

Un periodo difficile

"Ovviamente, Ben sta attraversando un periodo complicato" ha affermato Smith "O almeno, questo è quello che si dice sulla stampa e cose simili". Proprio in virtù della grande amicizia tra i due, la moglie di Smith gli ha consigliato di andare in soccorso dell'amico.

Ben Affleck in una scena di Dogma di Kevin Smith

"Essendo il suo amico meno affidabile e dalla lingua sciolta, mia moglie ha detto 'Oh, dovresti contattarlo'. Pensavo che l'ultima persona che ha bisogno di sentire è il tizio che parla troppo'. Quando sarà in una situazione migliore me lo farà sapere" ha spiegato Smith.

Kevin Smith e Ben Affleck hanno lavorato insieme ai film In cerca di Amy, Dogma e Clerks II e Kevin Smith ha diretto anche Jennifer Lopez nel film Jersey Girl. Prossimamente, Smith inizierà le riprese del nuovo film di Jay e Silent Bob, e Ben Affleck potrebbe essere coinvolto nel progetto.

Nel 2022, Kevin Smith partecipò al matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e commentò con queste parole l'emozione di partecipare ad un evento così importante per l'amico:"Ho pianto durante tutto il matrimonio perché era dannatamente bello. Entrambi hanno scritto i loro voti ma lui ha scritto un grande discorso che le ha letto al matrimonio, davvero mozzafiato".

Proprio il matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è al centro dei rumor per una presunta crisi nella coppia.