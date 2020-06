Ben Affleck, i figli adorano Ana de Armas: lo prova un cartonato davanti casa dell'attore

Ben Affleck ha ricevuto l'approvazione dei figli nella scelta della sua sua nuova compagna. L'attrice cubana Ana de Armas sembra infatti aver conquistato anche i bambini, visto il cartonato con la sua foto sul prato dell'ingresso di casa Affleck.

Il cartonato di Ana de Armas fuori casa di Ben Affleck

Violet, Seraphina e Samuel, rispettivamente dell'età di 14, 11 e 8 anni, hanno deciso di fare una sorpresa a Papà Ben.

Come si vede anche da una foto del Daily Mail, i bambini sono riusciti a procurarsi un cartonato a grandezza naturale della nuova fidanzata del padre - l'attrice d Knives Out e Blade Runner 2049, oltre che una delle prossime Bond Girl, Ana de Armas - che hanno poi posizionato in bella vista davanti l'ingresso principale di casa.

L'interprete di Batman e la De Armas hanno passato insieme la quarantena, dopo essersi conosciuti e innamorati sul set di Deep Water, e dopo esser andati insieme in vacanza a Cuba.

Jennifer Garner, ex-moglie di Affleck e madre dei bambini, avrebbe espresso tutto il suo sostegno per la coppia, dichiarandosi felice del fatto che Ben sia riuscito ad andare avanti sul piano sentimentale dopo il loro divorzio.