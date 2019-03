Ben Affleck, dopo l'addio a Batman, vorrebbe dirigere un film della DC

Marica Lancellotti

Ben Affleck avrà anche lasciato a bocca asciutta tutti i suoi fan che si aspettavano di rivederlo nei panni di Batman ma non esclude di poter tornare a lavorare per l'Universo Cinematografico DC. L'attore ha infatti rivelato che vorrebbe dirigere un prossimo film DC, ma anche che non vorrebbe mai tornare nelle vesti di qualche nuovo personaggio.

L'occasione è stata un'intervista con LADbible per promuovere il suo nuovo film Triple Frontier (in arrivo su Netflix il prossimo 13 marzo), in cui Ben Affleck però non si è certo sottratto alle ovvie domande sul suo addio al mantello di Batman e ha spiegato perchè ha anche deciso di non accettare altri ruoli, nei cinecomic DC, che non siano quello del suo Cavaliere Oscuro: "Sarebbe davvero strano interpretare qualcun altro". Allo stesso tempo, però, se la DC chiamasse lui sarebbe ben contento di accettare purchè si tratti di un incarico ben preciso: "Potrei immaginare di dirigere un loro film. Se quelli della DC dovessero mai scegliere me come regista sono sicuro che lo farei certamente con molta passione e molto impegno. Non è che io abbai chiuso definitivamente le porte, è solo che non riuscivo a capire cosa avremmo potuto fare di preciso. Così ho capito che era arrivato il momento di permettere ad altri di farlo".

D'altronde, solo pochi giorni fa, era stato sempre Ben Affleck a spiegare in un'intervista con IGN il vero motivo che l'ha portato a dire addio a The Batman, il nuovo capitolo sul Cavaliere Oscuro per la regia di Matt Reeves: "Abbiamo lavorato alla sceneggiatura, cercavo di capire come risolvere i problemi, ma non ero soddisfatto, non sono riuscito ad arrivare ad avere una versione di cui fossi davvero convinto". Lo stesso Matt Reeves ha subito messo in chiaro che non avrebbe utilizzato la sceneggiatura preesistente, ma che il suo progetto sarebbe stato un reboot che dovrebbe dar vita a una nuova trilogia, con un Batman più giovane che, nelle intenzioni del regista, dovrebbe recuperare una caratteristica fondamentale nei fumetti ma sostanzialmente assente dai film: la sua abilità come detective.