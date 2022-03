Ben Affleck e Ana De Armas, una storia d'amore breve e un film bollente

Ben Affleck e Ana De Armas hanno vissuto una storia d'amore esplosiva per circa un anno, dopo essersi conosciuti sul set di Acque profonde, per poi lasciarsi nel gennaio del 2021.

La storia d'amore tra Ben Affleck e Ana De Armas è nata sul set della nuova pellicola diretta da Adrian Lyne, intitolata Acque profonde, durando per più di un anno: la fine della loro relazione è stata rivelata per la prima volta dai tabloid nel gennaio dello scorso anno.

Acque profonde: Ana de Armas e Ben Affleck in una scena del film

I due si sono incontrati durante le riprese del thriller di Lyne e, già nel marzo del 2020, sono partiti insieme per una vacanza a Cuba ed in seguito in Costa Rica: nel corso di 12 mesi sono stati paparazzati moltissime volte e Ana ha perfino pubblicato qualche loro foto sul proprio profilo Instagram.

Le due star, a causa dei lockdown dovuti alla pandemia, hanno passato molto tempo assieme e sono stati visti più volte mentre portavano a spasso i loro cani. In seguito qualcosa si deve essere rotto e una fonte anonima ha rivelato alla rivista People: "Hanno avuto numerose discussioni sul futuro e hanno deciso insieme di lasciarsi".

Acque profonde: Ana de Armas e Ben Affleck in una scena

La decisione di dirsi addio, sempre secondo la fonte, è stata "reciproca e assolutamente amichevole. Sono in momenti diversi della loro vita. Ma c'è profondo amore e rispetto". Acque Profonde, il film diretto da Adrian Lyne visibile in esclusiva su Prime Video dal 18 marzo, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1957 scritto da Patricia Highsmith.