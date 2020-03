Ben Affleck e Ana de Armas, le foto insieme a Cuba: c'è del tenero?

Ben Affleck e Ana de Armas sono stati fotografati negli ultimi giorni più volte insieme a Cuba, nazione di origine dell'affascinante attrice, e online si sono scatenati i gossip relativi a un possibile legame sentimentale.

Nella giornata di giovedì le due star sono state immortalate a L'Avana mentre cenano, fanno un po' di shopping e passeggiano per la città. Ana de Armas e Ben Affleck hanno posato per dei selfie accanto ai fan e al proprietario del ristorante La Corte del Principe, locale scelto per la loro serata.

L'ex interprete di Batman e la protagonissta di Cena con Delitto sono apparsi incredibilmente rilassati e sorridenti. I due hanno recentemente girato insieme il thriller Deep Water, diretto da Adrian Lyne nella città di New Orleans. Ben e Ana sembra abbiano stabilito un ottimo feeling.

📸 • Ana hoje (5) no restaurante "La Corte del Principe" em Cuba com Ben Affleck. pic.twitter.com/33uP8aIa3U — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 5, 2020

📸 • E mais uma. pic.twitter.com/pU82kxShHz — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 7, 2020

📸 • Mais uma. pic.twitter.com/h8WEjBfimx — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 7, 2020

📸 • ivanchefsjusto via instagram pic.twitter.com/unjyxl1vwB — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 7, 2020

📸 • clandestina99 via Instagram Stories pic.twitter.com/CgkiGqODUA — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 6, 2020

📸 • E mais uma. pic.twitter.com/OAn9CboFW7 — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 6, 2020

📸 • Nova foto de Ana e Ben Affleck em Cuba pic.twitter.com/TfxyTAFiXc — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 6, 2020

📸 • cubagossip via Instagram. pic.twitter.com/qkyMzzVsDJ — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 6, 2020

Affleck non ha nemmeno alcun problema dal punto di vista delle barriere linguistiche, considerando che ha recentemente spiegato come stia cercando di migliorare la sua conoscenza della lingua spagnola, che lo appassiona fin da quando era un teenager, perché la figlia Violet è particolarmente brava: "È sempre stata una studentessa davvero brava ed è interessata allo spagnolo, quindi spesso la aiuto. Ora, improvvisamente, è arrivata nella classe in cui si insegna il livello avanzato e continua a migliorare. È arrivata al punto che sta per sorpassarmi con le sue conoscenze. Ho quindi detto 'No, non può accadere'. Non mi importa se non riesco a fare i tuoi compiti di matematica quando hai 14 anni, ma non puoi essere migliore di me in spagnolo. Quindi ho deciso che dovevo prendere lezioni per rimanere preparato".