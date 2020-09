Ben Affleck e Ana De Armas come Batman e Catwoman in una nuova fan art

La storia d'amore tra Ben Affleck e Ana De Armas fa impazzire i fan e proprio uno di loro in una nuova fan art li ha disegnati come Batman e Catwoman.

Una delle più adorabili coppie di Hollywood al momento è sicuramente quella formata da Ben Affleck e Ana De Armas, che dopo aver lavorato insieme sul set di Deep Water non si sono più lasciati e ora li vediamo insieme in una nuova fan art in cui un'artista li immagina come Batman e Catwoman.

In attesa di vederli insieme in Deep Water, thriller diretto da Adrian Lyne, Ben Affleck riprende il ruolo di Batman solo per un attimo in questa fan art, con al suo fianco l'amata Ana De Armas nelle vesti di Catwoman,

I due sono splendidi visti insieme come l'iconico duo DC, un disegno che mostra Ben Affleck con l'uniforme blu di Batman e Ana De Armas al suo fianco nell'inconfondibile costume di Catwoman.

Sappiamo che presto Ben Affleck riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in The Flash, di Andy Muschietti, che uscirà nel 2022, mentre la sua compagna non ha ancora avuto nessun ruolo in un cinecomic, che sia della famiglia DC o Marvel.

Ben Affleck e Ana de Armas hanno confermato di avere una relazione lo scorso marzo, proprio all'inizio dell'emergenza globale. I due sono stati in quarantena insieme, sono anche stati visti con i figli dell'attore e dell'ex moglie Jennifer Garner e si sono goduti un bel po' di tempo insieme in questi ultimi mesi.