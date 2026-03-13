Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempo

Reduce da un'edizione autunnale trionfale, con punte del 10% di share nella prima serata di Rai 2, Belve si prepara a tornare nella primavera 2026. Stabilita la data di debutto - il 21 aprile, salvo variazioni -, è arrivata anche la prima indiscrezione sugli ospiti.

Amanda Lear finalmente alla corte di Francesca Fagnani

Stando a quanto riportato dal portale Cinemotore, sia Micaela Ramazzotti che Amanda Lear avrebbero già registrato le loro interviste.

L'artista francese in particolare è sempre stata uno dei personaggi che il fedele pubblico di Belve ha più "invocato" nel corso delle stagioni. E Francesca Fagnani sembra finalmente riuscita a convincerla a sedersi sullo scomodo sgabello.

Pur se in passato si era già parlato di lei nella trasmissione di Rai 2. La menzione risale all'intervista con Eva Robin's, datata 2022. Era stata in particolare un'affermazione a creare un certo dibattito, rispetto alle "cose" che la Robin's e Amanda Lear avrebbero avuto in comune. Alla domanda incalzante della Fagnani, l'attrice italiana era apparsa piuttosto in difficoltà: "Intendo dire che abbiamo condiviso molte battaglie. Quali? Di passaggi nella società... Senza entrare nello specifico parliamo di passaggi e trasformazioni. Parlo di cambio di generi, di trasformazioni, mutazioni".

La padrona di casa coglierà l'occasione dell'intervista con Amanda Lear per chiedere ulteriori chiarimenti su quella frase?

Belve 2026: quante puntate andranno in onda

Manca ancora una conferma effettiva, ma la versione primaverile di Belve dovrebbe aumentare anche il numero di puntate. Dalle 5 dell'ultima edizione, in onda da ottobre a dicembre 2025, si dovrebbe passare alle 7 puntate di quella imminente, in base alle indiscrezioni pubblicate da Affari Italiani. Se l'inzio è fissatp per il 21 aprile, dunque, Belve 2026 dovrebbe accompagnare il pubblico fino ai primi giorni di giugno, salvo variazioni in palinsesto.

Che fine ha fatto Belve Crime?

Massimo Bossetti

Annunciato un anno fa, lo spin-off "nero" di Belve è andato fin qui in onda con quella che è improprio chiamare stagione, perchè in effetti si è trattato di una sola puntata. Lo scorso 10 giugno 2025 Francesca Fagnani ha condotto lo speciale Belve Crime mandando in onda le interviste a Massimo Bossetti, Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione (quest'ultima disponibile solo su RaiPlay).

Il secondo appuntamento era atteso per il 9 dicembre, al termine dell'edizione autunnale, ma al suo posto il pubblico di Rai 2 ha trovato Moonfall di Roland Emmerich. Nè la RAI nè Francesca Fagnani hanno fornito tante spiegazioni, nè hanno mai confermato l'effettivo ritorno in TV dello spin-off.

Alcune indiscrezioni sulla prossima stagione di Belve parlano di un allungamento del programma proprio in funzione della sua "costola" crime, che dovrebbe quindi andare a occupare gli ultimi due appuntamenti in calendario nella primavera 2026. Manca però la conferma (o la smentita) da parte della RAI e della produzione del programma.