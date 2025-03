Belve Crime: Francesca Fagnani racconta vere "storie maledette" nello spin-off del suo show su Rai 2

Francesca Fagnani che belva si sente? Leosini, probabilmente. Almeno a giudicare dall'anteprima offerta in un'intervista alla Rcs Academy. La giornalista ha infatti annunciato Belve Crime, lo spin-off del suo show di culto con un taglio decisamente noir.

Belve: Francesca Fagnani in studio

In un dialogo con Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, Fagnani ha colto l'occasione per annunciare quella che è un'assoluta novità rispetto al suo ritorno in TV, fissato per aprile. Novità assoluta del palinsesto ma non così inattesa: l'ideatrice e conduttrice di Belve è infatti impegnata da anni nella cronaca nera e nel giornalismo d'inchiesta, legato soprattutto alla mafia italiana. Nel 2024 ha pubblicato il volume Mala. Roma Criminale, sulla criminalità organizzata della Capitale, che dovrebbe diventare presto un film e una serie tv.

Che cos'è Belve Crime e quando arriverà su Rai 2

"Ci sarà uno spin off di Belve. Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca. Su quello sgabello verrà ascoltato il punto di vista del colpevole o di chi in un modo o nell'altro sulla scena del delitto c'era. È un viaggio dentro la mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo". Con queste parole Francesca Fagnani ha raccontato, in breve, quale sarà la particolarità della versione "true crime" di Belve.

Niente più vip, più o meno imbarazzati (e a volte imbarazzanti), dunque, ma nomi noti soltanto alla cronaca nera del nostro Paese.

C'è una data di debutto per un esperimento che potrebbe in effetti riempire quel vuoto lasciato nei palinsesti RAI dalle Storie maledette di Franca Leosini? Non ancora. La giornalista ha soltanto svelato che debutterà presto sul secondo canale RAI con una prima puntata. Poi si vedrà.

Il 22 aprile intanto, su Rai 2 in prima serata, tornerà la versione originale di Belve, con nuove interviste "ferine" che sono ancora avvolte nell'assoluto mistero. Le puntate dovrebbero essere cinque, con finale di stagione previsto per il 27 maggio (martedì 13 maggio Belve dovrebbe lasciare il posto alla serata inaugurale dell'Eurovision).