Belve Crime: Francesca Fagnani faccia a faccia con Massimo Bossetti nella prima puntata dello spin-off

Dopo il successo di Belve, arriva lo spin-off che indaga la cronaca nera attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni. In apertura l'incontro con Bossetti, condannato per l'omicidio di Gambirasio.

Dopo il grande successo della dodicesima stagione di Belve, la quinta su Rai 2, andata in onda ieri sera con l'ultima puntata, Francesca Fagnani è pronta a inaugurare un nuovo e attesissimo progetto: Belve Crime, spin-off del celebre programma d'interviste che questa volta sposta il fuoco sulla cronaca nera. Il debutto è fissato per martedì 10 giugno, alle 21.20 su Rai2, con un'intervista esclusiva a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Cos'è Belve Crime

Il nuovo programma nasce con l'intento di indagare l'abisso umano attraverso interviste a colpevoli, testimoni o protagonisti di vicende che hanno segnato profondamente l'opinione pubblica italiana. Sullo sgabello del programma siedono persone che, in un modo o nell'altro, sono state al centro di crimini efferati, cold case o storie ancora avvolte nel mistero.

Francesca Fagnani, fedele al suo stile diretto e incalzante, si confronterà con chi ha vissuto - o causato - il male. Un dialogo senza sconti, costruito per scardinare le zone d'ombra dei racconti giudiziari e umani. A introdurre ogni protagonista sarà il giornalista e scrittore Stefano Nazzi, voce nota e autore di podcast di successo come Indagini, che con il suo stile narrativo asciutto e avvincente contestualizzerà ogni storia prima dell'intervista.

Massimo Bossetti

L'intervista a Massimo Bossetti

Il primo appuntamento vedrà protagonista l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. Una sentenza confermata in Appello e in Cassazione, nonostante Bossetti continui a proclamarsi innocente. Per la prima volta, Massimo Bossetti si concede a un'intervista televisiva lunga e dettagliata, realizzata nel carcere di Bollate (Milano). Un confronto teso e senza filtri, in cui Fagnani affronta i punti cruciali della vicenda giudiziaria e umana, scavando nella memoria e nella versione dei fatti del protagonista.

Le altre interviste della puntata, invece, saranno realizzate in studio, con lo stesso rigore narrativo che ha reso Belve un appuntamento cult del palinsesto Rai. Con Belve Crime, Rai2 e Francesca Fagnani inaugurano un nuovo linguaggio televisivo che unisce inchiesta, introspezione e tensione narrativa. Un racconto che non cerca lo scoop, ma il confronto diretto con le ombre della nostra società.