Belve, da stasera su Rai 2 la nuova stagione: gli ospiti della prima puntata di martedì 29 aprile

Tornano Francesca Fagnani e le sue interviste senza filtri: scopriamo chi saranno gli ospiti e le novità di questa stagione al via stasera su Rai 2.

Riparte questa sera su Rai 2 il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani: torna Belve, in onda ogni martedì per cinque puntate alle 21.20. Il programma si riconferma come lo conosciamo: lo sgabello, il faccia a faccia tra la giornalista e l'ospite, la "belvata" da rivendicare e le domande scomode appuntate sull'agenda rossa. Ci saranno però anche alcune novità; scopriamo quali.

Tutti gli ospiti e le novità

Locandina di Belve

Ospiti di questa prima puntata saranno: Sabrina Impacciatore, l'attrice italiana candidata agli Emmy Awards, il velocista campione olimpionico e tuttora detentore del record europeo Marcell Jacobs, l'attrice Nathalie Guetta, appena uscita da Pechino Express. Sono già state rilasciate delle clip che anticipano le interviste di stasera: troveremo una Sabrina Impacciatore che racconterà di quella volta che un famoso cantautore la corteggiò e una Nathalie Guetta che rimpiange di non essere stata più disinibita.

Don Matteo: una foto di Nathalie Guetta nell'undicesima stagione

Tra le novità della stagione la cantante Serena Brancale, che regalerà un'interpretazione di brani che hanno fatto la storia della musica nel suo stile. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con i fuori onda degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Al termine del ciclo di Belve, è infine previsto lo spinoff Belve Crime in cui la Fagnani intervisterà personaggi della cronaca nera sull'esempio di Franca Leosini.

Il format

Belve è un programma prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Giorgio Cappozzo, Francesca Filiasi, Antonio Pascale, Andrea Punzo e Giovanni Todescan, con la consulenza autoriale di Giancarlo De Andreis. Regia di Mauro Stancati.