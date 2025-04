Sabrina Impacciatore a Belve: "Un famoso cantautore pensava io avessi il caz*o"

Nella prima clip del programma, Sabrina Impacciatore racconta di quella volta in cui un famoso cantautore che la corteggiava, pensò che non fosse una donna.

Dopo il rinvio della scorsa settimana, domani sera, martedì 29 aprile su Rai 2 torna Francesca Fagnani con la nuova stagione di Belve. Ospiti di questa prima puntata saranno Sabrina Impacciatore, l'attrice italiana candidata agli Emmy Awards, il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e l'attrice Nathalie Guetta, appena uscita da Pechino Express.

Intanto, è già stata diffusa una clip con Sabrina Impacciatore.

Il racconto della Impacciatore

Sabrina Impacciatore ospite al Jimmy Kimmel Live

Nel breve video di anteprima, la Impacciatore racconta un aneddoto su un famoso cantautore che l'ha corteggiata tempo fa.

Tutto nasce da un altro aneddoto, stavolta ricordato dalla Fagnani, che l'ospite rilancia a sua volta. La giornalista infatti, ricorda di una volta in cui la Impacciatore ricevette tantissimi complimenti per il suo travestimento da Biancaneve a una festa in maschera: quei complimenti però, erano dovuti alla convinzione che la Impacciatore fosse un uomo.

Locandina di Belve

A questo proposito allora, l'attrice ha raccontato di quando rifiutò un famoso cantautore: "Mi ha fatto la corte per mesi, ma siccome io sono un po' difficile, un po' all'antica, non sentivo di dover corrispondere". Per poter proseguire, la Impacciatore ha chiesto il permesso di dire una parola volgare a una sempre più divertita Fagnani:"Io gli ho detto 'Scusami tanto se non me la sento', e lui mi ha detto: 'Guarda Sabrina, credimi: per me non è un problema, se hai il caz*o dimmelo'. E io ho fatto tutto il tragitto di ritorno a casa guardandomi allo specchietto, perché comunque è stato destabilizzante".

Dalle anticipazioni trapelate inoltre, la Impacciatore ha parlato anche del suo rapporto con le droghe, ammettendo di averne provate molte, e di un'esperienza omosessuale. Il resto lo vedremo domani, a partire dalle 21.20 su Rai 2.