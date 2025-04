Nathalie Guetta senza filtri a Belve: “Mi devo sperpetuizzare. Raoul Bova? Beh, un pensierino l’ho fatto…”

Nathalie Guetta ha regalato al pubblico di Belve un'intervista senza freni, dove si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Tra battute pungenti sugli autori di Don Matteo, confessioni piccanti su Raoul Bova e rivelazioni intime sul suo vissuto personale, l'attrice ha mostrato un lato inedito e sorprendente, anticipando fin da subito che non avrebbe avuto alcun tabù.

Nathalie Guetta contro gli autori di Don Matteo: "Mi volevano imbruttire"

Nathalie Guetta in Don Matteo

Nel corso dell'intervista l'attrice Nathalie Guetta non ha risparmiato una stoccata agli sceneggiatori di Don Matteo. "A Don Matteo mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali, non ne sono più uscita", ha raccontato con la sua solita ironia.

Una nota di amarezza emerge anche sul nome del suo personaggio: "Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy, non te fa venì a' fantasia. Mi devo sperpetuizzare".

Un pensierino su Raoul Bova e i rimpianti personali

Raoul Bova e Terence Hill

Quando Francesca Fagnani le ha chiesto di scegliere tra Don Matteo e Don Massimo, la risposta di Nathalie Guetta è stata immediata: "Preferisco Don Massimo, ovvero Raoul Bova". Con una battuta maliziosa, ha aggiunto: "Beh, un pensierino l'ho fatto...".

Ma i momenti più intimi arrivano quando Nathalie parla dei suoi rimpianti: "Davvero mi dispiace non essere stata più zccola, la zccola che è in me era minuscola, era pochissima". Un'affermazione che ha lasciato di stucco il pubblico, seguita da una riflessione ancora più tagliente: "Non nascere z*ccola è stato veramente un handicap".

Il rapporto con il fratello David Guetta

Non poteva mancare un accenno al fratello famoso, il dj internazionale David Guetta. Nathalie lo ha descritto così: "Lui è nato con il cervello più sgombro di confezione, nasciamo tutti con dei pesi che vengono dai genitori, lui ha avuto un bagaglio più leggero È sempre stato quello che ci rinfrescava un po' in famiglia". Una frase enigmatica che aggiunge un'aura di mistero e curiosità a un'intervista destinata a far parlare.

L'apparizione di Nathalie Guetta a Belve ha infatti confermato il suo spirito libero e irriverente che avevamo già visto in Pechino Express 2025. Con dichiarazioni sincere e fuori dagli schemi, l'attrice ha conquistato il pubblico ma ora una domanda è d'obbligo: cos'altro aspettarci dallo sgabello di Francesca Fagnani?