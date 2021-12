Belli Ciao, clip esclusiva del nuovo film di Pio e Amedeo

Belli Ciao, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo film di Pio e Amedeo che Vision Distribution distribuirà nelle sale italiane a partire dall'1 gennaio. La pellicola è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video.

Nella clip che vediamo sopra, scopriamo che Elettra, compagna del 'milanese' Pio, gestisce un profilo di 3 milioni di follower e guadagna grazie alle storie che pubblica. I genitori di Amedeo la pensano diversamente, per loro l'imprenditrice digitale, come dice la madre, "fa 'a zoccola".

La sinossi ufficiale del film anticipa: Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l'ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo - da sempre appassionato di medicina - sceglie invece di restare convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del Sindaco per bloccare l'inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l'economia locale servirebbe un grande investimento... e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune. Anche se Pio è ormai milanese d'adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua ad impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani. Riusciranno i due amici a dimostrare che il loro non è un paese per vecchi?

Belli ciao vede protagonisti Pio e Amedeo, pseudonimi di Pio D'Antini e Amedeo Grieco. Accanto al duo pugliese troviamo Lorena Cacciatore, Rosa Diletta Rossi, Nicasio Catanese e Giorgio Colangeli. Dietro la macchina da presa c'è Gennaro Nunziante, il regista barese è noto per aver diretto quattro film di Checco Zalone. I due attori protagonisti e il regista firmano la sceneggiatura del lungometraggio. Pio e Amedeo tornano sul grande schermo dopo Amici come noi del 2014 e Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti, anche questo del 2014.

In questo film Pio e Amedeo interpretato due amici d'infanzia divisi dalle scelte sul futuro, al Corriere della Sera hanno detto "per la prima volta saremo uno contro l'altro. È una storia che parla di provincia e metropoli, di uno che è andato via, al Nord, a Milano e ce l'ha fatta; mentre l'altro è rimasto al Sud a raccogliere i benefici della terra natia".

Belli ciao arriverà nelle sale il 1° gennaio distribuito da Vision Distribution, il film è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video.