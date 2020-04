Belle & Sebastien - Amici per sempre, il film stasera su Rai1

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 Belle e Sebastien. Amici per sempre, ultimo capitolo della trilogia dedicata all'amicizia tra Sebastien e il cane Belle, tratta dai romanzi di Cécile Aubry.

Belle & Sebastien - Amici per sempre è il film che, stasera su Rai1 alle 21:25, farà compagnia a tutta la famiglia. Sequel di Belle & Sebastien - L'avventura continua, la pellicola datata 2017 è l'ultimo capitolo di una trilogia.

Nell'ultimo film dedicato all'amicizia tra Sebastien e il cane Belle, Sebastien è cresciuto, ha 12 anni ed è sempre inseparabile da Belle, che ha avuto tre cuccioli meravigliosi. Suo padre Pierre e Angelina si sono sposati da poco e progettano di trasferirsi in Canada. Sebastien è amareggiato, perché non vuole lasciare il nonno e, come se non bastasse, arriva in paese un presunto proprietario di Belle...

Diretto da Clovis Cornillac e ispirato come i due film precedenti ai romanzi di Cécile Aubry, il cast di Belle & Sebastien - Amici per sempre è composto da Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac e Margaux Chatelier.