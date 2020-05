Belle & Sebastien: di che razza è il cane del film?

Belle, l'amica del bambino interpretato da Félix Bossuet nel film Belle & Sebastien, appartiene alla razza del cane da montagna dei Pirenei. Nello specifico è una femmina, con una bellissima pelliccia bianca e un cuore enorme, tratto che contraddistingue ogni esemplare appartenente alla sua razza.

Belle & Sebastien - Amici per sempre: Félix Bossuet in un momento del film

Un cane da montagna dei Pirenei è un cane con un manto spesso come la neve e occhi intelligenti, leggermente tristi, che provocano molte emozioni positive, il perfetto protagonista di un film. Inoltre questi animali domestici sono molto amichevoli, il che aumenta ulteriormente il piacere che si prova in loro compagnia. Questi cani non sono molto popolari in Russia, ma sono molto comuni in Europa, America e in Giappone. Per questo motivo molti spettatori russi non riescono a stabilire, dopo aver visto Belle & Sebastien, di quale razza di cane si tratti.

Belle & Sebastien - L'avventura continua: Félix Bossuet addormentato sul fianco del suo amato e vigile cane

Fuggita dal suo ex padrone violento è tornata alla vita selvaggia vagabondando senza meta sulle montagne prima di incontrare Sebastien con cui stringe presto amicizia. Ricercata da tutto il villaggio perché ritenuta pericolosa per la sicurezza della degli esseri umani e soprattutto delle pecore appartenenti ai pastori, Belle sarà costretta a vivere esperienze difficili per riuscire a sopravvivere. È conosciuta da tutti come "la bestia" in quanto tutti la incolpano, erroneamente, della morte di alcune pecore e sarà proprio Sébastien a difenderla , tentando di salvarla da morte certa.

Belle & Sebastien: Nicolas Vanier al Festival di Roma 2013, sul red carpet accanto a un bellissimo pastore dei Pirenei

Negli anni '80 Belle e Sébastien era un celebre cartone animato giapponese di cui il regista del film, Nicolas Vanier, era un fan accanito: "Da piccolo ero completamente pazzo della serie tv Belle e Sébastien; per questo, quando mi hanno proposto questo progetto, ero molto intimidito! Per me non si trattava di una banale serie televisiva, ma di una lunga serie di episodi uno più bello dell'altro. Accettare di farne un adattamento cinematografico era una grande sfida. Quando mi hanno contattato dalla produzione, improvvisamente tutto quello che avevo provato guardando Belle e Sébastien si era risvegliato e mi sentivo in dovere di realizzare questo film al meglio."