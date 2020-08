Bella Thorne, Sean Baker "Non sto girando un film con lei, ma l'avevo messa in guardia su OnlyFans"

Sean Baker ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Bella Thorne, specificando di non stare per girare un film su di lei, ma di averla messa in guardia sui pericoli dell'iscrizione al social osé OnlyFans.

Non si placano le polemiche sull'iscrizione di Bella Thorne al social network osé OnlyFans. Mentre se lavoratrici del sesso iscritte al canale insorgono contro l'arrivo dell'attrice, il regista Sean Baker smentisce che l'iscrizione sia avvenuta per prepararsi a un film da lui diretto.

Locandina di Bella Thorne

"Vorrei mettere in chiaro che la notizia secondo cui starei facendo un film (documentario o fiction) su OnlyFans usando Bella Thorne per le ricerche è falsa. Non sono coinvolto in questo progetto" ha puntualizzato Sean Baker.

Il regista ha aggiunto poi di avere avuto una conversazione con Bella Thorne a inizio agosto sulla possibilità di una collaborazione che si focalizzasse sulla sua vita e sulle circostante che l'hanno portata a unirsi a OnlyFans:

"Ho consigliato al suo team di consultare le lavoratrici del sesso per non danneggiarle. Questo è stato il mio unico coinvolgimento" ha proseguito il regista. "Sono un alleato e ho passato la mia carriera a raccontare storie che rimuovono stigma e difendono stili di vita sotto attacco. non farei niente per danneggiare la comunità dell'industria del sesso."

Sean Baker ha inoltre informato il pubblico di essere attualmente impegnato nello sviluppo di due diversi progetti che non hanno niente a che fare con Bella Thorne o OnlyFans. Nei suoi lavori precedenti, Baker ha spesso utilizzato attori non professionisti come possiamo vedere in Starlet, Tangerine e Un sogno chiamato Florida.