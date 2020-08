Bella Thorne studia per il nuovo film sul social osé Onlyfans e guadagna 2 milioni di dollari

Non è passata nemmeno una settimana da quando Bella Thorne si è unita a OnlyFans, nuovo social network osé dove condividere contenuti tramite abbonamento, e la giovane attrice afferma di aver già guadagnato 2 milioni di dollari grazie alla sua pagina, aperta non solo per pubblicare contenuti, ma anche per fare una ricerca per il suo nuovo lavoro.

Bella Thorne si è unita al mondo di Onlyfans lo scorso mercoledì, addebitando agli utenti 20 dollari al mese per poter accedere al suo feed. Questa nuova piattaforma permette agli utenti non solo di spendere soldi per vedere contenuti privati di un feed, ma anche di guadagnare se si apre un profilo proprio. L'attrice afferma di aver guadagnato già 2 milioni di dollari, che devolverà in parte in beneficenza, ma afferma anche che Onlyfans le è utile per fare ricerche sul suo nuovo film, che sta girando con il regista Sean Baker.

Tramite un messaggio, Bella Thorne ha spiegato che per questo motivo sta studiando il funzionamento di Onlyfans, che permette di condividere anche contenuti troppo osé per Instagram o Twitter: "Cosa fa una piattaforma come questa ai suoi utenti? Qual è il materiale connettivo tra la tua vita vera e quella nel mondo di OnlyFans?Come può cambiare la tua vita in meglio e in peggio? Puoi essere me, o questa ragazza di talento del Montana, e OnlyFans potrebbe cambiarti la vita, se lo vuoi, ovviamente."

Il regista non ha voluto fare commenti su questo fantomatico progetto, ma fonti a lui vicine affermano che sia troppo presto per saperne di più, visto che il film in questione è ancora in fase di sviluppo.