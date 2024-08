The Last of Us 2: quale è il significato del tatuaggio di Ellie? Ecco la spiegazione

L'iconico tatuaggio di Ellie avrà un ruolo fondamentale nella seconda stagione di The Last of Us, sia per il suo significato simbolico sia per come verrà realizzato e da chi.

Interpretata da Bella Ramsey, Ellie è destinata a diventare una sopravvissuta più spietata nella seconda stagione, seguendo la trama del secondo gioco della serie. L'iconico tatuaggio di Ellie avrà un ruolo significativo nella seconda stagione di "The Last of Us", come confermato dalle prime riprese. Ma quale significato avrà?

Il Significato del Tatuaggio di Ellie nella Seconda Stagione di "The Last of Us"

Ellie, immune all'infezione fungina del Cordyceps, porta i segni di un morso sul braccio, che potrebbe rivelare il suo segreto. Il tatuaggio con la felce e la falena copre questo segno, proteggendo Ellie dal dover spiegare continuamente la sua straordinaria condizione. Disegnato dalla sua ex fidanzata Cat, tatuatrice a Jackson, il tatuaggio non è solo un elemento estetico ma un simbolo di una nuova vita.

Ellie in una scena di The Last of Us

La seconda stagione di "The Last of Us" esplorerà come Ellie si è fatta questo tatuaggio e come questi elementi si intrecceranno con la narrazione, fornendo una maggiore comprensione del personaggio e delle sue esperienze. Con Ellie e Joel (Pedro Pascal) che si stabiliscono a Jackson dopo gli eventi della prima stagione, il tatuaggio di Ellie sarà un punto di riferimento nella sua evoluzione. La storia non sarà raccontata in modo lineare, e i flashback mostreranno Ellie in diverse fasi di completamento del tatuaggio, aggiungendo un ulteriore strato alla trama.

A quanto visto dal trailer, la seconda stagione di "The Last of Us" promette di essere ricca di azione e simbolismo, con il tatuaggio di Ellie che gioca un ruolo chiave nella sua evoluzione come personaggio. La prima stagione di "The Last of Us" è disponibile in streaming su Max, mentre la seconda stagione arriverà nel 2024-2025.