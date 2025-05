The Last of Us 2, Craig Mazin critica la Ellie di Bella Ramsey: "Non è al livello del personaggio del gioco"

Lo sceneggiatore di The Last of Us, Craig Mazin, ha voluto sottolineare la grande differenza tra la Ellie dei videogiochi e quella interpretata da Bella Ramsey

Il produttore esecutivo di The Last of Us ha sottolineato la mancanza di competenza di Ellie nel finale della seconda stagione della serie HBO, scatenando numerose discussioni tra i fan della serie. La seconda stagione della serie post-apocalittica di successo della HBO è appena giunta al termine, con i personaggi della prima stagione invecchiati di cinque anni e la storia di Ellie, interpretata da Bella Ramsey, che da quattordicenne (ora diciannovenne) si ritrova catapultata nel ruolo di protagonista in una missione di vendetta.

Una delle critiche più frequenti rivolte alla seconda stagione di The Last of Us è stata la percezione di incompetenza della protagonista Ellie Williams (Bella Ramsey), soprattutto se paragonata alla sua antagonista Abby (Kaitlyn Dever). Ora, lo showrunner Craig Mazin ha affrontato proprio questo argomento.

Abby, una nuova aggiunta a questa stagione, è apparsa sullo schermo proprio come nei videogiochi. È stata presentata come una feroce guerriera con l'intenzione di eliminare Joel Miller, interpretato da Pedro Pascal, una mentalità che rispecchiava quella di Ellie in The Last of Us Part II.

Mazin contro il personaggio di Bella Ramsey in The Last of Us

The Last of Us: Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

Parlando al podcast di The Last of Us, Mazin ha affrontato il tema della versione di Ellie nella serie, insinuando che non è affatto competente come Abby nell'universo televisivo.

"Abby non è apparentemente come Ellie, in quanto Abby è incredibilmente competente", ha affermato lo showrunner di The Last of Us, sottolineando come Abby ha gestito il confronto finale della seconda stagione al teatro:

"Cerca il diavolo e il diavolo ti troverà. E Abby non sembra affatto come Ellie, in quanto Abby è incredibilmente competente. Non sappiamo ancora come li abbia trovati, ma sappiamo che Abby deve aver trovato Owen e Mel, e potete solo immaginare cosa abbia pensato Abby quando li ha visti. E quando Abby arriva al teatro, non commette errori. Mette Tommy a terra come ostaggio e spara a Jesse non appena lui esce dalla porta. Ha il completo controllo della situazione. E alla fine, eccoli lì, Abby ed Ellie che si fissano in questo incredibile scontro".

Questa è una visione leggermente diversa di come Ellie e Abby si confrontano nei videogiochi di The Last of Us, dove sono molto più simili. In The Last of Us Part II, le due sono viste come quasi uguali, con Abby che è un po' più minacciosa fisicamente, mentre Ellie ha un vantaggio grazie alla sua abilità di muoversi furtivamente nell'ombra.

Una delle principali lamentele dei fan riguardo alla seconda stagione di The Last of Us è l'apparente mancanza di competenza di Ellie durante la sua ricerca di vendetta a Seattle. Ciò è particolarmente evidente nel finale della seconda stagione, quando Ellie uccide quasi accidentalmente due membri della banda di Abby, Mel e Owen.

Nel gioco, Ellie ha la meglio sui due sopravvissuti in un intenso scontro all'acquario di Seattle. Tuttavia, nella serie la loro morte sembra quasi casuali, con Ellie che spara un colpo tremante quando Owen le si avvicina, uccidendolo e ferendo involontariamente Mel al collo con il proiettile.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Sebbene la seconda stagione della serie stia ancora riscuotendo successo tra i critici, non ha raggiunto i livelli della prima stagione (Stagione 1: 96%/Stagione 2: 92%). È già stata annunciata una terza stagione, che riprenderà la storia con Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, come anticipato alla fine del finale della seconda stagione.