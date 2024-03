Bella in rosa, Molly Ringwald vide l'abito del ballo e pianse: 'Nessuno può star bene con quella roba indosso'

Molly Ringwald non aveva apprezzato l'abito della festa di fine anno scolastico che ha dovuto indossare in Bella in rosa, anzi, a dirla tutta scoppiò a piangere.

L'abito indossato nella scena del ballo di Bella in rosa oggi è iconico, ma all'epoca - si parla del 1986 - non fu facile per Molly Ringwald indossarlo visto il taglio decisamente fuori dai canoni. Anzi, a dirla tutta l'attrice scoppiò a piangere pensando a quale sarebbe stato il suo aspetto.

In una recente intervista con Harper's Bazaar per la sua serie "Fashion Flashback", Ringwald, attualmente nel cast della serie Feud: Capote vs. The Swans, ha rivelato cosa pensava inizialmente del vestito che il suo personaggio, Andie, indossava al ballo di fine anno.

"L'abito è così iconico adesso; lo odiavo davvero in quel momento, non era proprio quello che avevo immaginato", ha detto quando le è stata mostrata una foto dell'abito. L'attrice ha confessato poi: "Ho pianto, sono scoppiata in lacrime, nessuno può avere un bell'aspetto con questo vestito. Questo non è un vestito che ti fa sentir bene col tuo corpo".

Che cosa ha che non va l'abito di Bella in rosa?

Bella in rosa: Molly Ringwald e Jon Cryer in una scena

Molly Ringwald è poi entrata nel dettaglio elaborando il design specifico del vestito, dicendo che le piaceva l'inserto in pizzo rosa sul petto ma non era entusiasta della forma a "triangolo invertito" del resto del vestito, che era di moda negli anni '80.

"Considerando che Andie avrebbe dovuto essere una grande stilista, ho pensato che forse avrebbe dovuto perseguire un altro obbiettivo," ha riso Ringwald, riferendosi al suo personaggio, che nel film deve scegliere tra mettersi insieme al suo amore d'infanzia o col riccone che la corteggia al ballo.

L'attrice ha svelato di aver conservato la maggior parte dei vestiti di Bella in rosa, a eccezione dell'abito da ballo in questione, che è stato realizzato da Marilyn Vance, la quale ha lavorato anche all'iconico film del 1990 Pretty Woman.

"È un peccato, mi farebbe piacere averlo adesso" ha confessato, aggiungendo: "Avrei consigliato alla me stessa giovane di avere un po' di senso dell'umorismo. Se riesci ad avere un bell'aspetto con questo vestito puoi star bene con qualunque cosa."