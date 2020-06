Bella in rosa: il regista scioccato dalla reazione del pubblico al finale originale

Uno dei cult teen anni '80 più amati dal pubblico giovane, Bella in rosa aveva in origine un finale diverso, ma la reazione del pubblico alle proiezioni test hanno scioccato il regista tanto da spingerlo a cambiare.

Bella in rosa: Molly Ringwald e Jon Cryer in una scena

Il finale originale di Bella in rosa prevedeva che Andie (Molly Ringwald) e Duckie (Jon Cryer) finissero per mettersi insieme. Il pubblico, però, dimostrò di non essere d'accordo perché preferiva vedere Andie insieme al bello di turno, Blane (Andrew McCarthy).

Le rumorose reazioni degli spettatori alle proiezioni test costrinsero il regista Howard Deutch a riscrivere e rigirare il finale. nella nuova versione, Andie si mette insieme al ragazzo dei suoi sogni mentre Duckie, dopo essere stato friendzonato, trova un nuovo potenziale interesse sentimentale.

In un'intervista con Uproxx, Howard Deutch ha ammesso di essere stato sconvolto dalle reazioni del pubblico:

"Ero scioccato! Scioccato! E con me anche John Hughes, che aveva scritto il film. Eravamo sconvolti perché la proiezione test era un sogno che si avverava. E poi boom! Quando è arrivata la scena del ballo, tutti hanno iniziato a gridare 'Buuuuu'. Un incubo! Non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo, la storia parla del vero amore e Duckie amava Andie. Sul serio."

Da questa esperienza Howard Deuth ha imparato una lezione importante: "John ha accettato di buon grado di cambiare il finale perché funzionava meglio. Alla fine io ho imparato che quando una ragazza come Molly vuole l'uomo bello, non puoi portarglielo via indipendentemente dalla sua posizione. Ricordo che Rob Reiner disse 'Non puoi dare la rana alla principessa. Non mi è piaciuta quella frase, ma il punto è che il nuovo finale funzionava. E se funziona davvero, è così che deve andare."