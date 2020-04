Bella da morire 2: la nuova stagione si farà?

Bella da morire 2 è quanto molti spettatori stanno sognando: la nuova stagione si farà? RaiFiction non si è ancora pronunciata ma la fiction con protagonista Cristiana Capotondi sembra aver colpito al cuore il pubblico di Rai1. Dopo gli oltre 5 milioni di spettatori della prima puntata, nelle settimane successive non ha fatto che crescere, confermando anche sui social il proprio successo.

Mentre su Rai1 sta andando in onda l'ultima puntata (qui la trama degli ultimi due episodi), ci si chiede se negli uffici di viale Mazzini si sia almeno discusso della possibilità di riportare sullo schermo l'ispettrice Eva Cantini per altri episodi nel 2021. RaiFiction non si è ancora espressa in merito ma gli ascolti sembrano parlar chiaro: dopo una prima puntata seguita da 5.584.000 spettatori, Bella da morire non è mai scesa sotto la fatidica soglia dei 5 milioni, e si prevede che il gran finale in onda oggi, 5 aprile, possa solo confermare l'ottimo risultato. Se gli ascolti hanno fatto indietreggiare la RAI su una decisione che sembrava già presa per Don Matteo (quella di chiudere la fiction con Terence Hill alla stagione 12), allo stesso modo dovrebbero assicurare a Bella da morire una seconda possibilità.

Don Matteo 13 si farà: la conferma da Rai Fiction

Molto, naturalmente, dipenderà da come si concluderanno le 4 puntate di quella che, per buon auspicio, chiameremo prima stagione, ma è pur vero che un ipotetico nuovo ciclo di episodi potrebbe portare nuovi casi da risolvere per Eva Cantini, l'ispettrice di polizia interpretata da Cristiana Capotondi.

Senza considerare che Bella da morire ha dato modo alla RAI di affrontare direttamente un tema tristemente attuale come quello del femminicidio attraverso le storie di violenza raccontate. Tutto, insomma, lascia supporre che all'orizzonte possa esserci un rinnovo per Bella da morire, ma l'ultima parola spetta a RaiFiction.