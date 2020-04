Bella da morire: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Bella da morire è la fiction che torna stasera su Rai1, alle 21:25, con l' ultima puntata, dopo gli ottimi ascolti registrati nelle settimane precedenti. Cristiana Capotondi è la protagonista di questa storia che racconta donne forti ed emancipate, che ha fatto compagnia al pubblico ogni domenica nelle ultime quattro settimane.

Il cerchio si stringe intorno all'assassino di Gioia. I poliziotti sono sulle tracce di Paolo Bonsini, principale sospettato per l'omicidio della giovane donna. Un nuovo episodio di violenza domestica pone fine alla storia d'amore fra Eva e Marco. Eva si rifugia a casa del padre, mentre Marco decide di lasciare Lagonero. Andando via dalla città però, il poliziotto si imbatte in Sofia, che guida sconvolta per le vie del paese. Insospettito dallo stato della donna, decide di seguirla a casa. Trovando Giuditta nell'abitazione di Iurini, Michele assesta un pugno al suo rivale in amore.

Edoardo sospetta che Matteo sia suo figlio. Grazie all'aiuto del padre, Rachele rievoca il passato e scopre la verità sulla notte di violenza vissuta anni prima... L'assassino di Gioia è ancora in circolazione. Giuditta blocca la conferenza stampa in cui Iurini ha intenzione di comunicare la risoluzione del caso, provocando la sua ira. Mentre tutti hanno perso le tracce di Marco, Eva scopre la verità sulla morte di Gioia, finendo lei stessa in pericolo.