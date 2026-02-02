Belen smentisce Corona da Fabio Fazio: il suo elogio per Maria De Filippi

Belen Rodriguez nega le tensioni raccontate da Fabrizio Corona e parla con ammirazione di Maria De Filippi, sottolineando quanto abbia imparato dalla conduttrice.

Belen Rodriguez è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda il 1° febbraio e, nel corso dell'intervista, è tornata a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi, finito di recente al centro dell'attenzione mediatica dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Nel podcast Falsissimo, l'ex fotografo, dopo aver parlato delle frizioni tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi, aveva raccontato di un presunto litigio tra Belen e la conduttrice di Amici, sostenendo che proprio questo scontro avrebbe causato l'uscita della showgirl da Mediaset. Secondo Corona, Rodriguez avrebbe chiesto alla De Filippi un ruolo di primo piano a Tu sì que vales, rifiutando una posizione "al tavolo" con altri giudici. Una richiesta che, sempre secondo la sua versione, sarebbe stata respinta con un secco no, portando alla rottura definitiva e alla conseguente esclusione dai programmi del gruppo.

La smentita indiretta di Belen: un rapporto di stima e apprendimento

Durante l'intervista con Fazio, però, Belen non ha mai fatto riferimento diretto a Corona né alle sue parole, ma ha praticamente smentito la ricostruzione parlando in termini estremamente positivi di Maria De Filippi. La showgirl argentina ha definito la conduttrice una persona "con una mente incredibile", sottolineando quanto ogni confronto con lei sia stato per lei motivo di crescita personale e professionale.

Belen e Maria De Filippi

Belen ha raccontato di aver imparato da Maria a pensare in modo costruttivo, descrivendola come una donna molto intelligente e con una grande capacità di comprendere le persone. "Mi evolvevo mentre parlavo con lei", ha spiegato, aggiungendo quanto sia importante non smettere mai di imparare e mettersi continuamente in discussione.

La posizione di Belen rispetto alle polemiche

Parole che sembrano andare in direzione opposta rispetto al racconto di Corona, che aveva parlato di un clima di forte tensione e di un vero e proprio ostracismo ai danni della Rodriguez all'interno di Mediaset. Senza mai entrare nella polemica, Belen ha scelto la strada della stima e del rispetto, lasciando intendere che tra lei e Maria De Filippi non ci sia mai stato lo scontro raccontato negli ultimi giorni.