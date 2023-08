Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il video con i cervi che conferma le corna, ed Emma approva

C'era un tempo in cui Belen Rodriguez, al culmine del successo, cercava di sfuggire alle insidie del gossip. Oggi è la stessa modella argentina ad alimentarlo, condividendo sui suoi social video che sembrano narrare l'infedeltà di Stefano De Martino. In due clip, condivise su Instagram, Belen fa intendere che la fine della sua relazione con l ex marito sia stata causata da uno o più tradimenti da parte del conduttore. In modo inaspettato, Emma Marrone ha messo like su questi video, lei che in passato è stata vittima di un tradimento da parte di Stefano, proprio con Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati nuovamente, ma questa volta la modella argentina, che attualmente non ha programmi televisivi in vista per la prossima stagione, sta condividendo video che sembrano alludere alle presunte infedeltà di Stefano. In un primo video, Belen si tocca la testa, dandosi dei leggeri colpi. Nel secondo video, è mostrato un gruppo di cervi, tutti con imponenti corna, che sono il punto in comune tra le due clip. Il primo video è stato rimosso da Belen, anche se nel frattempo era stato ripostato più volte da altri utenti.

In modo sorprendente, il video dei cervi ha avuto il "mi piace" di Emma Marrone. Come molti ricorderanno, la cantante di Amici 12 aveva incontrato Stefano De Martino proprio durante il talent show di Maria De Filippi. La loro storia finì quando Belen entrò nella coppia come terza incomoda. Anche allora c'erano accuse di tradimento, ma invece di video con cervi, Emma aveva dedicato a Belen un'appassionata e potente cover di Bella senza anima.

L'atteggiamento di Belen, 38 anni, ha confuso molti fan, soprattutto perché nel frattempo è stata avvistata in una nuova relazione con Elio Lorenzoni, come dimostrano alcuni video e foto. Per quanto riguarda Stefano, 33 anni, secondo quanto riferito da Fabrizio Corona, si sarebbe legato a Beatrice Vendramin, un'Influencer milanese. Tuttavia, questa indiscrezione su De Martino non ha ancora trovato conferma. La nuova voce narrante de "Il Collegio" ha pubblicato un video su Instagram in cui si sente una voce femminile in sottofondo, ma senza ulteriori immagini.

