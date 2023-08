La Frisella di Belen a Uno Mattina: Tiberio Timperi è incontenibile, ecco cosa è successo (VIDEO)

Oggi ad Uno Mattina ha tenuto banco La Frisella di Belen, un 'incidente social' di circa un anno fa a cui ha fatto riferimenti Domenico Marocchi. La frase, che non nascondeva nessun doppio senso, ha provocato un incontenibile attacco di risate di Tiberio Timperi. Il racconto di Marocchi è continuato, anche se il giornalista è apparso abbastanza imbarazzato.

Anni fa, fu Elisabetta Canalis a regalare emozioni culinarie ai suoi fan con il suo pollo alla piastra. Lo scorso anno è stata Belen a suscitare l'attenzione, condividendo sui social una foto della sua frisella. Tuttavia, secondo la maggioranza degli utenti, quella frisella altro non era che pane con del pomodoro. Questa controversia sui social è stata ripresa oggi da Domenico Marocchi durante la trasmissione Uno Mattina.

La frisella di Belen e la crisi di risate di Tiberio Timperi

"La frisella di Belen" è la frase pronunciata dal giornalista; tuttavia, appena ha enunciato il nome della modella argentina Belen Rodriguez, Tiberio Timperi, intravedendo un possibile doppio senso, è scoppiato in una risata incontenibile, alla quale non è riuscito a porre fine. È stato colto da un attacco di ilarità che lo ha portato letteralmente alle lacrime, mentre Marocchi, visibilmente imbarazzato, cercava di proseguire con il suo racconto.

"Però cosi...." ha detto il giornalista "Mi avete cambiato le camere e mi avete messo Timperi vicino". Domenico Marocchi ha fatto vedere la foto condivisa da Belen con due fette di pane e pomodoro. "Friselle a mare", si leggeva nella caption. I commenti dei follower erano stati molto caustici "Abbiamo sfiorato la crisi diplomatica con l'Argentina", ha concluso Marocchi, mentre Tiberio Timperi si asciugava le lacrime.

Cosa è la Frisella

La frisella è un tipo di pane tipico della cucina italiana, originario principalmente della regione Puglia ma duffusi anche in Campania, Calabria e Basilicata.

La frisella è un pane a doppia cottura. Inizialmente, il pane viene cotto nel forno fino a quando diventa solido e croccante. Successivamente, viene tagliato a metà e cotto nuovamente per asciugare ulteriormente e sviluppare una consistenza estremamente croccante. Il risultato è un pane molto duro e secco, che può essere conservato per lungo tempo.

Per consumare la frisella, è necessario ammorbidirla immergendola brevemente in acqua o in un liquido come il pomodoro o l'acqua salata. Una volta ammorbidita, può essere condita con vari ingredienti come pomodori, olio d'oliva, basilico, aglio, sale, pepe e altre erbe e condimenti a piacere. È una base comune per preparare piatti freschi e leggeri, ideali soprattutto durante le calde giornate estive.