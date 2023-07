Belen Rodriguez lascia casa per il nuovo fidanzato? Con Stefano De Martino è crisi

Secondo i rumors, Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa a Brera e si sarebbe trasferita in albergo per passare più tempo con il nuovo fidanzato, confermando la crisi con Stefano De Martino.

L'indiscrezione è di quelle che non lascerebbero dubbi sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, soppiantato, pare, da un nuovo fidanzato: la showgirl argentina avrebbe lasciato casa, nel quartiere milanese di Brera, per rifugiarsi in un noto albergo meneghino. L'intento non sarebbe solo quello di sfuggire ai paparazzi appostati da giorni al suo indirizzo ma anche quello di incontrare senza troppi problemi la nuova fiamma.

È il sito web Pipol Gossip a darne notizia: "Clamoroso! Belen Rodriguez lascia là propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all'hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all'assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell'abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni". D'altronde è stata la stessa showgirl a postare alcuni video nelle stories che la immortalano nella lussuosa suite da 20.000 euro a notte. Unico dettaglio non trascurabile: insieme a lei anche il figlio Santiago. Quella ventilata dal sito di gossip, dunque, più che una fuga di passione con Elio Lorenzoni, l'mprenditore bresciano con cui Belen avrebbe intrapreso da poco una relazione, sembrerebbe una fuga di relax in famiglia.

Grande assente, certo, è Stefano De Martino, che fa sapere dalle sue storie di essere in viaggio, dopo la vacanza londinese in compagnia proprio del piccolo Santiago, il figlio avuto da Belen nel 2013. L'ultimo avvistamento social della coppia risale allo scorso 26 giugno, in barca, mentre le foto pubblicate da CHI solo pochi giorni fa, in cui l'argentina sembra baciare Elio Lorenzoni, hanno convinto anche i fan più affezionati che ormai per la loro lunga storia d'amore non ci sia più nulla da fare.