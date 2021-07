Belen Rodriguez, malore durante Tu si que vales: registrazione interrotta

Belen Rodriguez ha avuto un malore durante la registrazione di Tu si que vales, che è stata interrotta: la showgirl argentina lo ha rivelato su Instagram, dove ha spiegato che ha dovuto fare 3 flebo perché era disidrata.

Nelle prime ore di lunedì 12 luglio la modella argentina ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, figlia del suo attuale compagno Antonino Spinalbese. Solo dopo una settimana Belen ha sorpreso tutti mettendosi in viaggio per Roma per unirsi al cast che sta registrando le puntate di Tu si que vales, il talent show che vedremo il prossimo autunno.

Ieri però Belen si è dovuta fermare a causa di un malore che l'ha colpita negli studi Mediaset, come sono andate le cose lo ha raccontato la stessa Rodriguez ai suoi follower che seguono le Instagram Stories "Non sono stata bene, ho subito 3 flebo" ha rivelato Belen che poi ha spiegato l'origine del suo malessere "ero disidratata".

La showgirl argentina ha comunque tranquillizzato i suoi fan, ma si è detta rammaricata per non aver potuto portare a termine le registrazioni "C'ho provato, ma non sono riuscita a registrare" e poi ha aggiunto "Domani speriamo di fare Tu sì que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa", ha detto Belen Rodriguez inquadrando la piccola Luna Marì che dormiva tranquillamente.

Tu si que vales inizierà il prossimo autunno e, siccome squadra vincente non si cambia, il cast è stato tutto confermato: dalla giuria composta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Belen, ai conduttori che saranno ancora una volta Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.