Belen invidiosa di Stefano De Martino? "Quello che la consuma non sarebbe solo l'amore finito...."

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrava tutto già scritto: una lunga storia d'amore, un matrimonio, un figlio, poi rotture e ritorni a ripetizione. Ma oggi qualcosa è diverso tra i due. Non si parla più solo di cuore spezzato, ma di un sentimento (rancore?) più sottile, legato a una rivalità che si gioca anche sul piano pubblico e professionale.

Se Belen ha scelto la via della confessione televisiva, raccontando momenti difficili della sua vita, De Martino ha invece preferito mantenere un profilo basso, evitando accuratamente ogni riferimento all'ex moglie.

Successo e frecciatine: cosa succede tra Belen e Stefano De Martino

La differenza di approccio tra i due non è passata inosservata in questi anni. Mentre il conduttore di Affari tuoi continua la sua scalata professionale, guadagnandosi credibilità e spazio nel prime time Rai, la showgirl argentina appare ancora legata a un ruolo più controverso, spesso oscillante tra la celebrity e la protagonista di gossip.

Il contrasto si fa evidente anche nelle dichiarazioni pubbliche, dove Belen alterna complimenti velati a punzecchiature pungenti, lasciando intravedere una certa amarezza nei confronti di chi, un tempo suo compagno, oggi brilla di luce propria.

Una nuova rivalità silenziosa

Secondo fonti vicine alla coppia, quello che turba davvero Belen Rodriguez - che è in crisi anche con la sorella Cecilia - non sarebbe solo l'amore perduto, ma il fatto che Stefano sia riuscito a costruirsi una nuova immagine, più adulta e rispettata, in ambienti che a lei sono sempre rimasti parzialmente estranei. Ma soprattutto, che abbia spiccato il volo definitivamente senza di lei ma grazie a lei. La showgirl infatti non perde occasione per ricordare al mondo che De Martino è "nato" come compagno di Belen.

A pesare sarebbe anche la presenza di nuove figure nella vita del conduttore, come l'influentissima Gilda Ambrosio, che incarna perfettamente quell'élite intellettuale e modaiola in cui Belen non ha mai trovato un posto stabile.

L'allievo che supera la maestra

Quella che una volta era una coppia iconica del mondo dello spettacolo italiano oggi si è trasformata in un gioco di specchi, in cui ognuno osserva l'altro da lontano. Ma la distanza non ha cancellato il confronto. Anzi, l'ha acceso. Perché per Belen, De Martino non è più solo l'ex marito: è diventato anche il simbolo di un successo che forse lei stessa avrebbe voluto conquistare. E in questo gioco, l'orgoglio brucia più del cuore.