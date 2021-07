Belen Rodriguez è già sul set di Tu si que vales a una settimana dalla nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez è già al lavoro per Tu si que vales dopo una sola settimana dalla nascita di Luna Marì: la modella argentina non ha perso tempo è ha lasciato Padova per andare a Roma, come testimoniano le stories su Instagram.

Il talent show, ripreso dall'originale format spagnolo, andrà in onda il prossimo autunno ma le registrazioni delle puntate di Tu si que vales sono già iniziate. Ieri Belen Rodriguez, come si è visto dal suo account Instagram, si è messa in viaggio e ha raggiunto Roma, direzione: gli studi di Mediaset. Nonostante la modella argentina abbia dato alla luce Luna Marì nelle prime ore di lunedì 12 luglio, non ha perso tempo e con la neonata e il compagno Antonino Spinalbese è arrivata nella capitale per unirsi al cast del programma.

Negli studi della Fascino, la casa di produzione del talent e di tutti gli show di Maria De Filippi, la Rodriguez ritroverà l'intero cast del programma: tutta confermata la giuria composta da Maria de Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Così come sono stati confermati Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione.

Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20, che sembrava destinata a sostituire Belen nelle prime puntate, dovrebbe, stando alle indiscrezioni di TVBlog, condurre su Witty TV un nuovo programma dal titolo "Fai un gavettone". In Tu si que vales ha svolto il ruolo di ospite con uno dei talenti che si sono esibiti nelle prime registrazioni che vedremo in autunno.