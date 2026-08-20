Belén Rodríguez cade da cavallo: "Ho fatto un volo come Dragon Ball!"

La showgirl argentina è caduta mentre cavalcava sulla spiaggia di Albarella. L'incidente è stato ripreso da un drone e condiviso sui social insieme al racconto dello spavento.

Belén Rodríguez è stata protagonista di un episodio decisamente movimentato. La showgirl argentina è caduta da cavallo mentre si trovava sulla spiaggia di Albarella: un incidente ripreso dall'alto da un drone e poi condiviso dalla stessa Belén sui social.

Belén Rodríguez cade da cavallo sulla spiaggia di Albarella

La dinamica è stata raccontata dalla Rodriguez attraverso il video pubblicato su Instagram. Mentre cavalcava il suo cavallo Pongo, l'animale avrebbe messo una zampa in una buca nella sabbia, perdendo l'appoggio e provocando la caduta della showgirl. Fortunatamente, né Belén né il cavallo avrebbero riportato conseguenze.

"Ragazzi, ho fatto un volo come Dragon Ball!", ha raccontato Belén nella didascalia del video, lasciando trasparire lo spavento per quanto accaduto. A corredo delle immagini ha poi aggiunto una frase diventata particolarmente significativa alla luce delle ultime settimane: "Regola numero 1. Rialzarsi sempre".

Gaetano Fidanzati e Belen

Belén Rodríguez e le voci sulla vita privata: il messaggio sui social

L'incidente è arrivato in un periodo nel quale Belén è tornata al centro del gossip anche per la sua situazione sentimentale. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni sulla sua presunta pausa di riflessione con Gaetano Fidanzati, dopo alcune voci relative alle sue vacanze di Ferragosto.

Secondo le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, Belén sarebbe stata fotografata mentre lasciava un locale insieme a Simone Pollastri, videomaker da tempo vicino alla showgirl e alla sua famiglia. Si tratta, però, di indiscrezioni che non hanno trovato una conferma ufficiale da parte della Rodriguez.

La showgirl aveva già risposto sui social alle numerose domande e alle voci sulla sua vita privata. In particolare, a chi le chiedeva conto della sua situazione sentimentale, Belén aveva scritto: "Chi sta al mio fianco deve avere gli attributi", spiegando così quanto possa essere difficile condividere una relazione con una persona costantemente al centro dell'attenzione mediatica.

Nelle risposte su Instagram non sono mancate neppure alcune frecciatine rivolte a chi, secondo Belén, continua a interessarsi della sua vita privata. Rispondendo a una follower, la showgirl ha ironizzato: "Ancora dopo 20 anni non si arrendono, ma solo perché grazie a me si sono fatti i mutui".