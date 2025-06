Stefano De Martino rinnova con Stasera tutto è possibile? Il pressing della Rai sul conduttore

Dopo le lacrime dell'ultima puntata e le dichiarazioni di addio, arriva una svolta inaspettata: Stefano De Martino sar5ebbe stato confermato alla conduzione di Stasera tutto è possibile per un'altra stagione

L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile si era chiusa tra i saluti e le lacrime di Stefano De Martino, in un'atmosfera che sapeva di addio. Un momento carico di emozione, considerando che STEP è stato il primo show televisivo che ha visto De Martino nel ruolo di conduttore, come ha sottolineato lui stesso durante il podcast In Camerino di Marcello Sacchetta - ballerino e amico di lunga data di Stefano sin dai tempi di Amici.

Tutto lasciava intendere che il conduttore considerava chiusa la sua esperienza alla guida del programma comico di Rai 2, Eppure, a pochi mesi da quel congedo, lo scenario sembra completamente ribaltato.

La decisione a sorpresa della Rai

Secondo un'indiscrezione riportata da Fanpage la Rai sarebbe riuscita a convincere Stefano De Martino a restare ancora un anno al timone del programma. Una decisione sorprendente, che arriva nonostante le intenzioni precedentemente espresse dal conduttore, il quale aveva dichiarato la volontà di cimentarsi con nuovi titoli e format nella prossima stagione televisiva.

Il legame tra De Martino e il cast del programma

Una possibile motivazione dietro il ripensamento di Stefano potrebbe essere il forte legame con il cast fisso del programma. In più occasioni, volti come Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e altri protagonisti avevano sottolineato che la loro presenza a Stasera tutto è possibile era legata proprio alla guida di De Martino. "È stato lui a creare il gruppo", avevano detto, "e senza di lui non ce la sentiamo di continuare con un altro conduttore, il ciclo è finito"

Il saluto di Stefano De Martino nell'ultima puntata

Interpellato su un possibile successore, De Martino aveva indicato i nomi di Ciro Priello e Fabio Balsamo, volti noti del collettivo The Jackal, che a suo avviso avrebbero potuto mantenere vivo lo spirito dello show.

Ricordiamo che Stefano De Martino è approdato a STEP nel 2019, all'inizio della quinta stagione, prendendo il posto di Amadeus. Un passaggio di testimone che quest'anno si è ripetuto anche con Affari Tuoi, altro programma di punta della Rai, dove ha sostituito, nella fascia dell'access prime time di Rai 1, proprio il conduttore passato al Nove.

La conferma di De Martino a Stasera tutto è possibile rappresenta quindi un passo importante da parte della Rai, che per garantire continuità e successo al format ha deciso di andare contro le iniziali volontà del conduttore, il quale aveva espresso il desiderio di rinnovarsi e affrontare nuove sfide. Una scelta che, visti gli ascolti record di questa edizione, nettamente superiori alla media di Rai 2, appare strategicamente vincente.