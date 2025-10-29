Belen a Belve ha mantenuto il segreto sulla lite con Cecilia, ma ha svelato un indizio

Prima ospite di Belve nella nuova stagione, Belen Rodriguez ha risposto a tutte le domande di Francesca Fagnani, glissando solo sulla sua perversione e sulla lite con la sorella Cecilia. Un dettaglio, però, non è passato inosservato

Belve di Francesca Fagnani ha cominciato la nuova stagione con un'ospite che la giornalista rincorreva da tempo: Belen Rodriguez. Quella alla conduttrice argentina è stata un'intervista senza sconti, che ha naturalmente affrontato anche la lite con la sorella Cecilia.

Un argomento che ha tenuto in piedi le colonne del gossip per settimane, alla ricerca della verità: cosa poteva portare due sorelle tanto unite come le Rodriguez a separarsi in maniera così brusca? Per Gabriele Parpiglia, a generare il caos tra le due è qualcosa che riguarda anche Ignazio Moser, marito di Cecilia e da poco papà della piccola Clara Isabel.

Cosa ha detto Belen a Belve su Cecilia Rodriguez

Non aveva mai parlato in pubblico di quello che è successo con la sorella, ma a domanda di Francesca Fagnani è necessario rispondere, pur evitando di dire tutta la verità. Così, quando la padrona di casa ha chiesto ragguagli, Belen ha così cominciato: "Se non ci siamo sentite per un periodo piuttosto lungo? Sì è successo, come si litiga in tutte le famiglie, ci siamo prese male ed è capitato così".

Dapprima la showgirl ha tentato di "incolpare" anche gli ormoni impazziti della sorella minore, incinta all'epoca dei fatti, ma è ovvio che la motivazione reale non risiede nello stato particolare di Cecilia: "Poi non è che voglio giustificarmi" ha detto scherzosamente "ma lei era incinta e aveva gli ormoni un po' sballati e non mi voleva più parlare".

Abbandonare la partita così presto non è certo nelle abitudini di Francesca Fagnani, che ha continuato a insistere: "Che avevo fatto? Avevo fatto una marachella e non mi ha voluto più parlare. Aveva ragione. Se posso dire cosa? No, non posso dirlo, ma era abbastanza grave".

Ed è stato proprio a questo punto che, dopo una domanda apparentemente casuale della conduttrice - "Ma si tratta di fidanzati? Di uomini?" - Belen ha svelato qualcosa in più. La sua risata in risposta al quesito e il suo "Nooo" eccessivamente caricato sono stati la conferma che, Ignazio Moser o non Ignazio Moser, è proprio quello l'indizio giusto e il nodo del contendere.

L'intervista integrale a Belén Rodríguez (così come quella a Isabella Rossellini e a Rita De Crescenzo) è disponibile in streaming su RaiPlay.