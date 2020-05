Before the End: un fan immagina Jesse e Celine durante la quarantena (VIDEO)

Un video realizzato da un fan intitolato Before the End prova a immaginare Jesse e Celine durante la quarantena.

Before the End è il titolo di un fan video che immagina cosa accadrebbe in quarto capitolo della storia di Jesse e Celine, i due personaggi interpretati da Ethan Hawke e Julie Delpy nei film diretti da Richard Linklater.

Il video è una versione "aggiornata" della sequenza in cui i due protagonisti ascoltano una canzone nel primo capitolo della trilogia.

Su Vimeo l'utente Rob Stone ha provato a immaginare un momento durante la pandemia e in che modo la storia dei due personaggi potrebbe proseguire.

Proprio Ethan Hawke, durante una recente intervista, aveva ammesso che sarebbe divertente realizzare la continuazion di Before Midnight durante l'emergenza Coronavirus perché Julie Delpy riesce sempre ad affrontare ogni situazione con un incredibile senso dell'umorismo.

Il fan dei film di Richard Linklater ha inoltre scritto che si tratta di un esperimento legato all'effetto Kuleshov ricreato nell'epoca dei social media e che dimostra come un accostamento di immagini, se realizzato nel modo giusto, venga percepito dagli spettatori come una narrazione unica grazie alle reazioni emotive che produce.

Le immagini utilizzate per questo video sono tratte da due incontri a distanza che Ethan Hawke e Julie Delpy hanno avuto con Cameron Bailey del Toronto Film Festival.