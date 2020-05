Beetlejuice: una famiglia in quarantena ricrea la mitica scena della cena (VIDEO)

Una famiglia in quarantena ha ricreato nei minimi dettagli la mitica scena della cena danzante di Beetlejuice in un video.

Quarantena creativa per un famiglia americana che ha ricreato la mitica sequenza della cena sulle notte di Henry Belafonte di Beetlejuice in un divertente video.

La YouTuber Gelsey Laurie e il creativo padre hanno impiegato il tempo costretti in casa ricostruendo dettaglio per dettaglio una delle sequenze più iconiche di Beetlejuice - Spiritello porcello di Tim Burton, quella in cui l'influsso malefico dell'irriverente fantasma costringe i commensali a danzare loro malgrado sulle note di Henry Belafonte.

La YouTuber e il padre non sono nuovi a imprese del genere visto che hanno riprodotto con altrettanta cura anche il Time Warp del Rocky Horror Picture Show e un brano di Mary Poppins. Per quanto riguarda Beetlejuice - Spiritello porcello, uno dei primi film di Tim Burton, da anni si parla dell'ipotesi di un sequel e lo stesso Michael Keaton, protagonosta del fantasy, si sarebbe reso disponibile per un possibile ritorno.