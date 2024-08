Beetlejuice Beetlejuice: Jenna Ortega non è l'unica star di Mercoledì presente nel sequel

Come sappiamo, Jenna Ortega è tornata a collaborare con Tim Burton in Beetlejuice Beetlejuice dopo l'esperienza sul set di Mercoledì di Netflix, per cui il regista ha firmato quattro episodi. A quanto pare però, l'attrice non è stata l'unica di quel cast a essere ingaggiata per il sequel.

Burton, infatti, è noto per lavorare spesso con gli stessi attori dei suoi film precedenti, come Winona Ryder, Michael Keaton, Catherine O'Hara, Danny DeVito e in questa cerchia è appena entrata anche la Ortega. In vista dell'uscita di Beetlejuice Beetlejuice, è stato confermato, quindi che Burton ha reclutato almeno due attori che aveva diretto nella prima stagione di Mercoledì.

In precedenza sembrava che Jenna Ortega, che interpreta Astrid Deetz, sarebbe stata l'unico membro del cast di Mercoledì nel sequel in arrivo la prossima settimana al cinema. La Ortega ha rivelato che Burton le ha chiesto di partecipare al sequel durante un incontro che pensava riguardasse la seconda stagione della serie Netflix, dandole l'opportunità di unirsi all'iconico albero genealogico dei Deetz.

Beetlejuice Beetlejuice: Wyonona Ryder e Michael Keaton in una scena del film

Burton ha quindi chiesto anche all'attrice che nella premiere di Mercoledì aveva interpretato Martha (l'autista del camion rosso che raccoglie Ethan sulla strada per la Nevermore Academy) di apparire in Beetlejuice Beetlejuice. Come confermato da alcune immagini, infatti, Caroline Lawrie appare nei panni della "Signora del Gatto Morto" nella sala d'attesa di Beetlejuice. A sua volta l'apparizione del personaggio di Martha in Mercoledì era un richiamo alla Grande Marge del film Pee-wee's Big Adventure (1985) esordio alla regia di Burton.

Beetlejuice Beetlejuice accolto da oltre 3 minuti di standing ovation a Venezia 2024, ecco le prime reazioni

Oltre ai membri del cast di Mercoledì, Beetlejuice Beetlejuice riunisce Burton con alcuni membri della troupe dello show di successo di Netflix. Ad esempio, Danny Elfman, frequente collaboratore del regista, torna a curare la colonna sonora, mentre i co-creatori e showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno scritto la sceneggiatura del film. Inoltre, la costumista Colleen Atwood è tornata nel team, così come il montatore Jay Prychidny.

Su queste pagine potete già leggere la recensione di Beetlejuice Beetlejuice, che debutterà nelle sale italiane la prossima settimana, ovvero il 5 settembre.