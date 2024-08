Beetlejuice Beetlejuice accolto da oltre 3 minuti di standing ovation a Venezia 2024, ecco le prime reazioni

Beetlejuice Beetlejuice ha aperto ufficialmente Venezia 2024 e il sequel diretto da Tim Burton è stato accolto da una standing ovation di circa 4 minuti.

Alla proiezione erano presenti, oltre al regista, tutti i protagonisti guidati da Michael Keaton, che ha ripreso l'iconico ruolo dopo ben 36 anni.

Le reazioni all'atteso sequel

La proiezione di Beetlejuice Beetlejuice in Sala Grande al Lido di Venezia poteva contare sulla presenza all'evento cinematografico anche di Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

Dopo l'anteprima sono apparse online le prime reazioni della stampa italiana e internazionale.

Deadline ha lodato il nuovo capitolo della storia sostenendo sia particolarmente divertente e un'esperienza esplosiva nonostante qualche difetto dal punto di vista visivo, anticipando inoltre molte sorprese, tanti cameo e persino una parodia del cinema horror italiano.

BBC ha condiviso l'entusiasmo sostenendo che il film sia in grado di divertire molto e stupire, mentre Radio Times ha apprezzato i tanti momenti memorabili.

The Playlist, tuttavia, ha sottolineato che il sequel non è all'altezza del cult degli anni '80, pur riportando Tim Burton in un'atmosfera gioiosa e al suo stile inconfondibile.

Total Film ha apprezzato alcuni degli elementi proposti, pur essendo convinti che non lascerà il segno nella storia del cinema, parere condiviso da Empire che ha comunque lodato l'interpretazione di Michael Keaton.

Beetlejuice Beetlejuice, la recensione: il ritorno del cult di Tim Burton è un sentito omaggio

Tra le recensioni più negative c'è quella del Guardian che sostiene il tentativo di riportare sugli schermi lo spirito del film originale non abbia avuto il risultato positivo. Dello stesso parere ci sono Vanity Fair e il Daily Telegraph, che sostengono la trama sia troppo confusa e priva di un vero e proprio scopo.