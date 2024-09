Beetlejuice Beetlejuice: apertura spettacolare al box office USA per il sequel di Tim Burton

La Mostra di Venezia ha portato bene a Tim Burton. Il pubblico americano è accorso in massa per godere della visione del sequel del cult comico degli anni '80 e così, nel primo weekend di apertura, Beetlejuice Beetlejuice ha raggiunto la cifra record di 110 milioni incassati da 4.575 sale, con una media per sala di 24.043 dollari, diventando la seconda miglior apertura di sempre nel mese di settembre. Warner Bros. celebra il successo della sua pellicola ricca di star, tra cui la new entry Monica Bellucci, che a livello globale ha già superato i 145 milioni di incassi ed è una fortuna per Warner aver piazzato l'uscita del sequel a ridosso degli allori veneziani visti gli incassi dei contendenti.

La pausa estiva ha determinato uno stop anche nel flusso di denaro al botteghino. Deadpool & Wolverine, successo stellare ancora secondo a sette settimane dall'uscita, aggiunge al suo lauto bottino solo 6,4 milioni di dollari che portano l'incasso totale domestico a 613 milioni di dollari e quello globale a 1,25 miliardi di dollari a livello mondiale. Marvel festeggia l'ingresso del film nella top 25 dei film con i maggiori incassi di tutti i tempi mentre le star Ryan Reynolds e Hugh Jackman celebrano la loro amicizia "miliardaria".

Si piazza in terza posizione Reagan, biopic che vede la star Dennis Quaid nei panni dell'ex presidente Ronald Reagan. Altri 5,2 milioni portano il discusso film a oltre 18,5 milioni.

In discesa Alien: Romulus, nuovo capitolo della saga horror targato Disney/20th Century, che incassa altri 3,5 milioni di dollari arrivando a un totale di 96 milioni di dollari a livello nazionale e quasi 300 milioni di dollari a livello mondiale. Questo fine settimana, la Disney ha superato i 4 miliardi di dollari di incassi globali per il 2024, diventando il primo studio a raggiungere quel traguardo, nonostante non abbia avuto alcuna uscita nel primo trimestre dell'anno. Deadpool & Wolverine e Inside Out 2 sono i grandi motori di questo risultato, che insieme raccolgono 2,9 miliardi di dollari in tutto il mondo.

A chiudere la top 5 è il nuovo film con Blake Lively, il discusso It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, incentrato sulle violenze domestiche in una giovane coppia. Altri 3,7 milioni portano la drammatica pellicola ispirata al bestseller di Colleen Hoover a superare i 141 milioni in patria e i 300 milioni globali.