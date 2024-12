Beetlejuice Beetlejuice: anche una steelbook 4K UHD che si illumina al buio per il gran ritorno di Tim Burton

Ci è voluto davvero tanto tempo, oltre 35 anni, ma finalmente il sequel più volte progettato e finora mai realizzato di Beetlejuice - Spiritello porcello del 1988, è arrivato. E, va detto, per fortuna, perché in Beetlejuice Beetlejuice si ritrova pienamente quel sano gusto per la commedia dark tipico di Tim Burton, che per l'occasione ha rispolverato anche parte del cast originale, da Michael Keaton a Winona Ryder, per inserire poi prestigiose new entry come Jenna Ortega, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

Un primo piano di Wynona Ryder in Beetlejuice Beetlejuice

Insomma un'operazione rischiosa ma riuscita quella del ritorno nel mondo dei fantasmi e del bizzarro contatto fra i vivi e il soprannaturale. Anche per questo Beetlejuice Beetlejuice meritava un adeguato sbarco in homevideo che grazie a Warner Bros. Home Entertainment è puntualmente arrivato. Noi abbiamo potuto apprezzare una delle tre bellissime versioni steelbook a due dischi messe in commercio, a dire il vero la più particolare, con il film in 4K UHD, oltre che in blu-ray.

Una steelbook che si illumina al buio

La cover della steelbook di Beetlejuice Beetlejuice che si illumina al buio

Prima di passare all'esaltante reparto tecnico e alla corposa sezione extra, bisogna un attimo soffermarsi sulla stupenda steelbook slipcover di Beetlejuice Beetlejuice che abbiamo potuto analizzare. Una steelbook da collezione davvero speciale, con una cover fosforescente che si illumina al buio, rivelando dettagli sorprendenti dell'iconico personaggio di Tim Burton, raffigurato in primo piano sul fronte, e di Lydia Deetz, il cui primo piano è sul retro. Sfilando la cover lucida, si arriva alla confezione metallica vera e propria, sempre con i due personaggi su fronte e retro ma stavolta a figura intera. Un'edizione perfetta per i fan del film, che aggiunge un tocco unico alla loro collezione con uno stile gotico e stravagante.

Tutti i particolari della steelbook di Beetlejuice Beetlejuice, con le slipcover lucide che si sfilano e rivelano la confezione metallica, il suo interno e i due dischi

Il video 4K UHD di Beetlejuice Beetlejuice è strepitoso

Un primo piano di Michael Keaton nei panni di Beetlejuice

Ma come detto, al di là dell'estetica l'edizione è da applausi a scena aperta anche sul fronte tecnico, a partire da un video 4K UHD strepitoso, che offre immagini sempre impeccabili e perfettamente fedeli allo stravagante stile di Tim Burton. Il livello di dettaglio è sbalorditivosu tutti gli elementi del piano con una resa dei particolari superba che rendono il quadro davvero granitico in ogni circostanza: non inganni la sequenza d'apertura un po' morbida e lievemente pastosa, poi anche le scene più buie offrono una solidità da primato e una nitidezza che fa emergere i dettagli dalle ombre.

La confezione metallica aperta di Beetlejuice Beetlejuice

Il croma dal canto suo asseconda il look del film ed è sempre tendente allo spettrale, ma è comunque esuberante, variegato e ricco di sfumature, con colori saturi che esaltano il completto design di produzione. Il tutto esaltato da livelli di nero sempre profondi. Nonostante le atmosfere molto particolari, grazie alla perfetta compressione non affiorano mai banding o sbavature, nemmeno nei momenti visivamente più complicati.

Beetlejuice Beetlejuice, la recensione: il ritorno del cult di Tim Burton è un sentito omaggio

Anche per l'audio italiano c'è una fantastica traccia in Dolby Atmos

Una terrorizzata Jenna Ortega in una scena del film

Ottime notizie anche dall'audio: la traccia italiana è presentata infatti in Dolby Atmos, proprio come l'originale, ed è davvero un gran bel sentire. Siamo di fronte infatti a una traccia aggressiva, che pur dando priorità per buona parte del film ai dialoghi, quando è il momento scatena la sua furia con un'eccellente dinamica, avvolgenti effetti surround e una forte bordata di bassi che metteranno alla frusta il subwoofer. Soprattutto va sottolineato un utilizzo molto intelligente dei canali di altezza, mentre la fantastica colonna sonora di Danny Elfman avvolge piacevolmente lo spettatore marcando sempre la sua presenza anche in mezzo agli effetti ambientali.

Beetlejuice Beetlejuice, le seconde nozze di Tim Burton con il suo cinema

Gli extra: commento audio e 80 minuti tra making of e approfondimenti

In Beetlejuice Beetlejuice c'è anche un'apparizione di Danny DeVito

A completare un'edizione imperdibile, un ricco pacchetto di extra con circa 80 minuti di materiale oltre al commento audio del regista Tim Burton. I contributi iniziano con The Juice is Loose: The Making of Beetlejuice Beetlejuice (28'), un buon dietro le quinte che sotto la guida di Burton e gli interventi di cast e troupe, tratta della realizzazione del film e del suo rapporto con l'originale, il tutto corredato da tante clip. Si prosegue con The Ghost with the Most: Beetlejuice Returns (8' e mezzo) sul ritorno del celebre personaggio interpretato da Michael Keaton, e con Meet the Deetz (7') sulle tre generazioni di donne della famiglia che si riuniscono per questo sequel dopo tre decenni.

Una scena del funerale

A seguire Shrinkers, Shrinkers Everywhere! (6 e mezzo) sull'espansione avuta nel sequel del personaggio dalla testa piccola, mentre An Animated Afterlife: The Stop-Motion Art of Beetlejuice Beetlejuice (9') offre una breve panoramica delle opere in stop-motion utilizzate per questo film. Troviamo poi The Handbook for the Recently Deceased (12') sul design visivo dell'aldilà, e infine 'Til Death Do We Park: Beetlejuice and Lydia's First Dance (8') sulle riprese di una scena cruciale.