Beetlejuice: la 2 film Collection Steelbook 4K Ultra HD in offerta su Amazon

La 2 film Collection Steelbook 4K Ultra HD di Beetlejuice Beetlejuice è scesa di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 32,97€, con uno sconto del 18% sul prezzo mediano indicato (39,97€). I dettagli relativi alla raccolta sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. La 2 film Collection Steelbook 4K Ultra HD di Beetlejuice Beetlejuice è venduta e spedita da Amazon.

Beetlejuice 2 Film Collection Steelbook 4K

La 2 Film Collection Steelbook 4K Ultra HD di Beetlejuice apre le proprie porte al mondo unico e inimitabile di Tim Burton per tutti i curiosi e i fan. Con un desig ispirato e riconoscibile, questa edizione da collezione unisce estetica e sostanza. Al suo interno, entrambi i capitoli del classico cult sono presentati e resi disponibili in modo ottimale, unendo insieme passato e presente in un'unica esperienza.

Beetlejuice 3: Michael Keaton svela se sarebbe interessato a realizzare il film

Ogni elemento di questa raccolta è stato curato per soddisfare i fan del regista e della sua poetica iconica. Dalle sfumature dark-comedy che hanno definito il primo capitolo, alla continuità visiva e narrativa del secondo, questa edizione potrebbe rivelarsi anche un'idea regalo interessante per un evento speciale.