Beetlejuice Beetlejuice: annunciata l'uscita in digitale

Con un sorprendente colpo di scena, Warner Bros. ha fissato l'uscita in PVOD e in digitale di Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton per l'8 ottobre, a soli 33 giorni dall'uscita nelle sale.

Nel fine settimana, il sequel di Beetlejuice di Burton è stato finalmente detronizzato dal primo posto, dopo tre settimane di permanenza in vetta, grazie all'apertura di The Wild Robot della DreamWorks con 35 milioni di dollari. Allo stesso tempo, il film è diventato il secondo film di Burton ad aver incassato di più al botteghino nazionale, con un totale di 251 milioni di dollari.

Beetlejuice Beetlejuice: Tim Burton spiega perché Alec Baldwin e Geena Davis non sono nel sequel

Di cosa parla il sequel?

Il primo Beetlejuice - Spiritello porcello è stato un successo considerevole nel 1988, diventando il 10° film più grande dell'anno e conferendo a Tim Burton un successo dirompente agli inizi della sua carriera. Nei decenni successivi, il personaggio ha dato vita a una serie animata, a un musical di Broadway e a innumerevoli costumi gessati per Halloween. Beetlejuice Beetlejuice vede il ritorno di Michael Keaton nei panni dell'omonimo spiritello, richiamato nella terra dei vivi per tormentare le donne della famiglia Deetz (Winona Ryder e Catherine O'Hara, che riprendono entrambe i loro ruoli dall'originale). Tra i nuovi attori figurano Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Arthur Conti e Justin Theroux.

Beetlejuice Beetlejuice: Wyonona Ryder e Michael Keaton in una scena del film

La sinossi ufficiale del sequel recita: "Beetlejuice è tornato! Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la sua ribelle figlia adolescente, Astrid, scopre il misterioso modello della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si stanno creando in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci il nome di Beetlejuice per tre volte e il demone dispettoso ritorni per scatenare il suo marchio di caos".