Beetlejuice Beetlejuice: Tim Burton spiega perché Alec Baldwin e Geena Davis non sono nel sequel

Alec Baldwin e Geena Davis hanno recitato in Beetlejuice di Burton del 1988. Il regista ha spiegato perché i due attori non sono tornati per il sequel del 2024.

Questa settimana Tim Burton ha spiegato l'assenza di Alec Baldwin e Geena Davis dal suo sequel di Beetlejuice. Sebbene Burton abbia riportato le star originali Winona Ryder, Catherina O'Hara e Michael Keaton in Beetlejuice Beetlejuice, Baldwin e Davis non sono tornati nel sequel.

Beetlejuice Beetlejuice: Michael Keaton ha chiesto che Beetlejuice apparisse di meno durante il film

Perché nel sequel non ci sono Baldwin e Davis?

"Credo che per me il problema sia stato il fatto di non voler spuntare solo qualche casella", ha detto Burton a People. "Quindi, anche se erano una parte integrante straordinaria del primo film, mi stavo concentrando su qualcos'altro".

Alec Baldwin e Geena Davis in una scena di Beetlejuice - Spiritello porcello

Nel film originale, Baldwin e Davis interpretavano Adam e Barbara Maitland, una coppia recentemente deceduta e confinata nella casa del Connecticut in cui viveva, in contrasto con i nuovi abitanti dell'appartamento, la famiglia Deetz: Charles (Jeffrey Jones), sua figlia Lydia (Ryder) e la moglie di Charles, Delia (O'Hara).

In Beetlejuice Beetlejuice - che ha entusiasmato il pubblico durante la sua anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia mercoledì scorso - Jenna Ortega interpreta la figlia adolescente di Lydia che accidentalmente riapre la porta dell'aldilà.

"Un sequel come questo aveva davvero a che fare con il tempo", ha continuato Burton. "Questo è stato il mio aggancio, le tre generazioni di madre, figlia e nipote. E questo sarebbe stato il nucleo del film. Non avrei potuto farlo personalmente nel 1989 o giù di lì".

Beetlejuice Beetlejuice: Wyonona Ryder e Michael Keaton in una scena del film

In precedenza, ad aprile, la Davis aveva dichiarato a Entertainment Tonight che la sua teoria era che non sarebbe tornata perché "i fantasmi non invecchiano".

Con il ritorno del fantasma bio esorcista, interpretato da Michael Keaton, Catherine O'Hara nel ruolo di Delia Deetz e Winona Ryder in quello di Lydia Deetz, Beetlejuice 2 rivisita la famiglia Deetz quando il fantasma viene evocato ancora una volta dalla figlia di Lydia, Astrid Deetz, interpretata da Jenna Ortega di Wednesday. Nel cast anche Willem Dafoe di Poor Things, Justin Theroux di Mulholland Drive e Monica Bellucci. Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale il 6 settembre.