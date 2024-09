Beetlejuice Beetlejuice ancora in vetta al box office USA con 51 milioni, buon debutto per Speak No Evil

L'atteso sequel di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice, conserva il suo appeal intatto nella seconda settimana di programmazione conservando facilmente la vetta del box office americano con altri 51 milioni di incassi, che arricchiscono le tasche di Warner Bros. raggiungendo i 188 milioni di incasso. Il traguardo dei 200 milioni di dollari è alla portata di Burton e soci, considerando che il film è sceso solo del 54%. All'estero, Beetlejuice Beetlejuice incassa altri 28,7 milioni di dollari da 76 mercati per un tiepido totale di 76,3 milioni arrivando a 264,3 milioni a livello globale.

Un inquietante James McAvoy

Solido debutto per l'horror Blumhouse/Universal Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Interpretato da James McAvoy, il remake dell'omonima pellicola danese del 2022 apre al secondo posto con 11,5 milioni incassati da 3.375 location e segna una media per sala di 3.407 dollari, il tutto a fronte di un budget di 15 milioni che verranno recuperati a breve. Come rivela la nostra recensione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al centro della storia troviamo una famiglia americana che trascorre il weekend nella dimora di un nucleo familiare inglese solo per scoprire che il padrone di casa (James McAvoy) possiede un lato piuttosto sinistro.

A otto settimane dall'uscita, Deadpool & Wolverine scende al terzo posto, ma il successo del cinecomic è assoluto, sancito da altri 5,2 milioni di dollari che portano l'incasso totale domestico a 621,5 milioni e quello globale a 1,3 miliardi di dollari a livello mondiale. Cifre che lo fanno diventare il settimo maggior incasso per un film dell'MCU.



In quarta posizione troviamo un altro debutto. Risultato decisamente sorprendente per il film del conservatore provocatore Matt Walsh, Am I Racist?, che apre con un incasso di 4,7 milioni raccolti in 1.517 sale, segnando una media per sala di 3.131 dollari. Miglior debutto del 2024, finora, per un documentario e naturalmente grandi incassi nei mercati conservatori del Sud, del Midwest e degli Stati Montani.

Scende in quinta posizione Reagan, biopic che vede la star Dennis Quaid nei panni dell'ex presidente Ronald Reagan. Altri 2,9 milioni portano il discusso film a superare i 23 milioni.