Beetlejuice 2: Michael Keaton vorrebbe girare il sequel

Beetlejuice 2 è uno dei sequel annunciati e mai realizzati, ma Michael Keaton sembra sia ancora interessato a tornare sul set di una possibile continuazione della comedy horror.

Ad alimentare le ipotesi legate a un potenziale secondo capitolo di Beetlejuice - Spiritello porcello è stato il compositore Danny Elfman durante un'intervista rilasciata a JOE. L'artista ha raccontato al magazine: "Un anno fa ho incontrato Michael Keaton e ha detto: 'Quindi, faremo Beetlejuice 2?'. E ho risposto: 'Ne sai più di me'. Ma da allora non ho più saputo nulla sul progetto".

La domanda della star potrebbe essere un indizio riguardante la possibilità che Tim Burton abbia valutato, forse abbandonandola, l'idea di un sequel del film cult. Il regista, tuttavia, ha più volte spiegato i motivi per cui quasi sicuramente non verrà realizzato un secondo lungometraggio che continui la storia approdata sugli schermi oltre trenta anni fa e particolarmente amata dal pubblico per la sua originalità ew creatività.