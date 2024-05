Beetlejuice, Michael Keaton: "Il merchandise legato al mio personaggio era scoraggiante"

Michael Keaton ha dovuto ignorare il marketing costruito attorno al personaggio di Beetlejuice per poter riscoprire le origini della sua creatura nel sequel diretto ancora una volta da Tim Burton.

Per Beetlejuice Beetlejuice, Michael Keaton voleva ripartire dalle basi, ignorando il marketing "scoraggiante" nato intorno al suo personaggio in seguito all'enorme successo della commedia fantasy di Tim Burton del 1988.

"C'è stato così tanto merchandising che sono dovuto tornare al punto di partenza", ha confessato Keaton a Empire. Mi sono chiesto, 'A cosa pensavo mentre le creavo? Invece di vedere una tazza di caffè o un copri mazza da golf con sopra la faccia di Betelgeuse."

Secondo Michael Keaton alcune trovate di marketing per promuovere il personaggio di Beetlejuice erano "fottutamente strane": "Per essere onesto, tutto questo era scoraggiante, le guardavo e pensavo 'Non voglio assomigliare a tutte queste piccole cose, fanculo! Che cosa è stato a dare inizio a tutto questo?"

Beetlejuice Beetlejuice: una terrorizzata Jenna Ortega in primo piano

Il divo sapeva invece di dover tornare a quegli bizzarri che hanno reso Beetlejuice - Spiritello porcello un classico di culto per provare a bissarne lo spirito irriverente.

"Lo adoro", ha detto Keaton. "Di solito non mi esprimo così, ma lo adoro sfacciatamente. Non è stato facile realizzarlo, e penso che ce l'abbiamo fatta alla grande".

Cosa ci aspetta nel sequel di Beetlejuice?

I vivi e i morti cercano di coesistere nel trailer di Beetlejuice Beetlejuice. Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz fanno ritorno a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente Astrid, scopre il misterioso modellino della città nascosto in soffitta, aprendo accidentalmente il portale per l'Aldilà da cui spunterà fuori Beetlejuice, demone dispettoso che tornerà a scatenare il caos nella famiglia Deetz.

Nel cast di Beetlejuice Beetlejuice, diretto ancora una volta da Tim Burton, troviamo anche le new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.