Mercoledì: Jenna Ortega rivela quale film horror le ha fatto venire gli incubi per anni

Jenna Ortega, l'amatissima star di Mercoledì, ha parlato per la prima volte del film horror che ha visto da bambina e che l'ha tormentata per molti, troppi anni. Prima della serie di Tim Burton, l'attrice ha avuto un ruolo nella seconda stagione di You, oltre ad aver recitato in Insidious 2, Scream, Studio 666 e X.

Considerata la sua predilezione per il genere horror, è comprensibile presumere che Ortega condivida con Mercoledì Addams un certo interesse nei confronti di tutto ciò che è spaventoso e spettrale. Tuttavia, durante una recente intervista di ELLE, la Ortega sembra aver affermato il contrario.

A quanto pare, quando l'attrice era piccola una pellicola le ha causato una serie di incubi terrificanti che sono scomparsi solo di recente, durante la sua adolescenza: "Penso che il primo film dell'orrore che ho visto, o almeno, di cui ho visto una parte prima di scappare per la paura, sia stato La bambola assassina."

"I miei fratelli lo stavano guardando e mi dissero che io non potevo unirmi a loro perché 'avrei avuto troppa paura'. Mi mandarono nella mia stanza e ricordo di aver sbirciato dietro l'angolo del corridoio per guardare il film e ho letteralmente visto solo la sua mano. Ho urlato di terrore e ogni anno ho avuto un incubo su quella mano alzata fino all'età di 15 anni", ha spiegato Jenna Ortega.