Beetlejuice 2: svelata la data di uscita del sequel, domani il via alle riprese a Londra

Il film Beetlejuice 2, diretto da Tim Burton e con star Michael Keaton, ha finalmente una data di uscita nelle sale e il lavoro sul set prenderà il via domani.

Beetlejuice 2 ha finalmente una data di uscita nelle sale americane: il 6 settembre 2024.

Le riprese inizieranno nella giornata di domani nella città di Londra.

I primi dettagli del sequel

Alla regia tornerà Tim Burton e il protagonista sarà ancora una volta Michael Keaton dopo il film cult del 1988 che ha incassato 75 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel cast ci saranno poi Winona Ryder nel ruolo avuto nel precedente capitolo della storia e Justin Theroux in una parte ancora avvolta dal mistero. Tra gli interpreti del progetto ci sarà anche Jenna Ortega nel ruolo della figlia della protagonista, mentre la sceneggiatura è firmata da Mike Vukadinovich, mentre le bozze precedenti sono firmate da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg, rimasti coinvolti come produttori.

Il film originale raccontava la storia di un malvagio fantasma, liberato involontariamente da una ragazzina (Winona Ryder), che cerca di far impazzire gli abitanti di una casa (Catherine O'Hara e Jeffrey Jones) per farli fuggire.